Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud ont reçu Woodkid pour son deuxième album "S16" après sept ans d'absence et Alice Zeniter pour son nouveau roman "Comme un empire dans un empire".

Alice Zeniter et Woodkid © FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY et Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Woodkid

Woodkid, de son nom Yoann Lemoine, a commencé par étudier l'illustration et l'animation à l'École Émile-Cohl, où il a obtenu son diplôme avec les honneurs. Il est ensuite parti pour le Royaume-Uni pour suivre un cursus de sérigraphie à l'Université de Swindon. Yoann s'installe à Paris en 2004 car il finit par avoir une opportunité de job à Paris, avec Luc Besson. Ensuite, il a été repéré par une boîte de production qui l’a fait bosser, dans l'animation et ensuite avec une caméra. C'est comme ça qu’il a commencé à faire ses premiers clips.

C'est donc en tant que réalisateur que Yoann Lemoine, dit Woodkid, se fait connaître en réalisant des clips pour des artistes français comme Yelle, Nolwenn Leroy ou encore The Shoes mais aussi pour des artistes internationaux comme Katy Perry, Drake, Lana Del Rey, avec qui il a aussi collaboré sur scène.

En 2016, il compose pour la première fois la bande originale d'un long-métrage avec celle du film Desierto, du réalisateur mexicain Jonás Cuarón, fils d'Alfonso.Mais Woodkid est également chanteur. The Golden Age, son premier album, c’est 800.000 albums vendus. Et sur Youtube, c'est 80 millions de vues pour son titre Run Boy Run et 32 millions pour son titre I love you par exemple.

Un deuxième album est sorti le 16 octobre, après sept ans d'absence. L'album "S16"est dans la lignée sonore de ses précédentes créations, avec un mélange de contrebasson et de percussions. C'est un album plus mature, un assemblage de ses rencontres et de ce qu'il appris depuis son premier album :

Alice Zeniter

Alice Zeniter est une romancière, traductrice, scénariste, dramaturge et metteuse en scène de théâtre française. Elle obtient le Prix Goncourt des lycéens 2017 avec son quatrième roman "L'Art de Perdre".

Elle se rêve très tôt romancière. Déjà, vers six ou sept ans, elle s'amuse avec sa sœur à changer la fin des romans et à reprendre les personnages secondaires pour en faire des héros. Elle publie son premier roman, Deux moins un égal zéro, à seulement seize ans aux Editions du Petit Véhicule. Alice Zeniter fait ensuite l'Ecole Normale Supérieur puis un doctorat à l’Université Sorbonne Nouvelle où elle enseigne les études théâtrales.

Après un voyage de deux ans à Budapest après son Master, elle renonce à sa thèse pour se consacrer totalement à l’écriture. En 2017, elle publie L'Art de perdre, qui reçoit de nombreux prix littéraires, dont le Prix Goncourt des lycéens.

Son dernier roman, Comme un empire dans un empire, est paru aux éditions Flammarion. Dans ce livre, elle fait le choix de dresser le paysage politique français par les seules trajectoires de deux personnages clés, un attaché parlementaire et une hackeuse :

"Si on met le projecteur sur des vies minuscules, on dit à quel point la politique est une affaire commune et une affaire de tous"

Au sommaire de cette émission

Streaming, l'uber de la musique. Le disque, ça va pas terrible... Le dernier rapport du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) évoque un « ralentissement brutal » de sa croissance. En voilà une très mauvaise nouvelle pour la grande majorité des musiciens français.

Le piratage informatique touche des magistrats sur des affaires sensibles. Ils sont partout, même dans la boite mail de Juliette Arnaud.

Vianney intègre le jury de "The voice" pour la 10e édition du programme. Et ça commence début 2021.

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique de Mélanie Bauer : Woodkid

Woodkid Le moment Meurice : L'université d'été du Medef

L'université d'été du Medef La chronique de Thomas Bidegain : Storytelling again

Storytelling again La chanson de Frédéric Fromet : L’encre dans ton œil

La programmation musicale

Woodkid – Pale yellow

CAMILLE - Je ne mâche pas mes mots

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !