Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le président de MCBG Conseil, aussi chroniqueur sur Europe 1 et Canal Plus et professeur de communication politique à Sciences Po, pour la sortie de la BD "Le Président" aux éditions Les Arènes.

Biographie

Après une licence en Droit Public et Administration Publique de l'Université Panthéon-Assas, Philippe Moreau Chevrolet complète sa formation par une maîtrise de Sciences Politiques, puis intègre le Centre de formation des journalistes de Paris (CFJP), dont il ressort diplômé en 1998.

Philippe Moreau Chevrolet débute sa carrière en tant que pigiste pour Le Monde de 1998 à 1999 puis rejoint la rédaction de La Tribune dans la rédaction du Cahier Multimédia. De 1999 à 2001, Philippe Moreau Chevrolet est réalisateur de reportages de 26 minutes pour TF1, Arte et France 5. Aujourd'hui, Philippe Moreau Chevrolet est chroniqueur associé pour Le Nouvel Observateur / Le Plus et intervient régulièrement dans les médias.

Entre 2005 et 2010, Philippe Moreau Chevrolet conseille le Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN) sur sa communication. En 2010, Philippe Moreau Chevrolet intègre l'agence de communication Ogilvy en devenant le directeur du pôle éditorial d'Ogilvy PR et intervient sur les campagnes pour IBM, Nestlé, BPCE, AFII. Deux ans plus tard, il rejoint l'agence CARE France, en tant que Directeur Conseil. En 2012, Philippe Moreau Chevrolet cofonde MCBG Conseil, une société de conseil en communication et stratégie d'influence des dirigeants privés et publics. Il en assure aujourd'hui la présidence.

En parallèle, Philippe Moreau Chevrolet est chargé de cours en communication personnelle et stratégie d'influence à l'Institut Mines-Télécom, il enseigne également le Storytelling à l'European Communication School (ECS) et la communication politique à Sciences Po.

Le Président

Il est le co-auteur avec Morgan Navarro de la bande dessinée « Le président » publiée aux éditions Les Arènes. Dans cette fable politique, Philippe Moreau Chevrolet a imaginé l’ascension politique de l’animateur télé Cyril Hanouna grâce à Julien, un jeune et brillant communicant fraîchement sorti de Sciences Po...

Le sujet ce n'est pas Hanouna. C'est la démocratie. C'est parti d'une inquiétude : où va-t-on aller en 2022 ? On s'est dit : 'qui est celui qui a le plus de points communs avec Trump'. On s'est dit que c'était Hanouna.

Selon l'auteur, il n'existe plus de réelle frontière entre la politique et le divertissement. Cette BD se veut alors comme un avertissement : nos démocraties n'ont jamais été aussi fragiles qu'aujourd'hui. Regardez Trump, Beppe Grillo, ou encore Zelensky, nous dit l'auteur, ces gens ne sont pas des politiques, certes, mais ils connaissent les gens, alors que les politiciens, eux, les traitent en ennemis.

Philippe Moreau Chevrolet et Morgan Navarro ont donc choisi le personnage d'Hanouna pour illustrer ce renversement dans le jeu politique, à la fois parce qu'il a un profil similaire aux politiciens mais aussi parce que c'est un producteur, quelqu'un qui sait créer le show et qui est proche de son public.

On a voulu en faire un personnage assez séduisant, pour montrer ce qu'est réellement le populisme. C'est presque sa banalité qui le rend séduisant. Il rassemble des contraires parce qu'il n'a aucune idéologie.

