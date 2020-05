Aujourd'hui, C'est la rediffusion de l'épisode 6 de "Par Jupidmie!" du 24 mars qui a été bricolé sur Youtube avant que l'émission revienne à l’antenne… La devise du jour était : « Si tu donnes un pangolin à un homme, il mangera une journée. Si tu lui apprends à ne pas en manger, on restera tous en vie… »

Au sommaire de cette rediffusion de "Par Jupidémie !" du 24 mars

La chronique de Constance : Journée mondiale de la courtoisie au volant

La leçon de Juliette Arnaud : "Les mémoires d'Hadrien" de Marguerite Yourcenar (2/4)

Le choix musicale de Mélanie Bauer : Hommage à Manu Dibango

Le Moment Meurice : les confinés du jour. La question de Guillaume Meurice était : Trouvez un autre nom au Covid 19

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod : "Martin Eden" de Jack London

Le cinéma de Thomas Croisière : « Le géant de fer» de Brad Bird

La chanson de Frédéric Fromet : Covid et Jonathan « Est-ce que tu viens pour les urgences »

Programmation musicale

Tiggs Da Author « Georgia »

Rachid Taha « Aïta »

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Sciences avec Guillaume Meurice

Le docteur Didier Raoult propose de soigner le virus avec de la «Chloroquine», une molécule dans laquelle on met tous nos espoirs afin de sauver les malades et de pouvoir retourner un jour dans les bars ou chez le coiffeur. La « Chloroquine » est une molécule composée de chlore… Où trouve-t-on le chlore dans notre vie quotidienne ?

- A la piscine (vrai)

- Dans les chroniques radio de Nicole Ferroni (faux)

- Dans le sel de table (vrai)

- Dans les cheveux de Yann Thorp (vrai)

SVT et mathématiques avec Alex Vizorek

Une femelle pangolin vit en moyenne 20 ans dans la nature et donne naissance à un petit par an. Le pangolin atteint sa maturité sexuelle à 2 ans. Si on considère qu’elle prend sa retraite 2 ans avant de mourir, combien de bébés une maman pangolin aura-t-elle dans sa vie si aucun méchant braconnier ne vient pas la buter?

Réponse : une maman pangolin peut avoir 16 bébés

Culture générale avec Charline Vanhoenacker

Parmi ces personnages, lesquels sont bien préparés au confinement, parce qu’ils sont habitués à ne rien foutre ?

Pénélope Fillon (vrai)

L’intermittent du spectacle (faux)

Le conseil de déontologie de la chaîne C8 (vrai)

Le coiffeur de Thierry Marx (vrai)

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Le Thème du 24 mars était : "Dessine le professeur Didier Raoult dans son laboratoire en train de découvrir les pouvoirs de la chloroquine”

