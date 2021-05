Bonjour la France Inter ! Bienvenue au rayon farces et attrapes de Radio France...

Au sommaire de cette émission

La chronique de Clara Dupont-Monod : Fête et défaite d’Antoine Cristau

: Fête et défaite d’Antoine Cristau La chronique de Mélanie Bauer : Tempo Tempo ! de Fixi et Nicolas Giraud

: Tempo Tempo ! de Fixi et Nicolas Giraud La chronique de Christine Gonzalez : Les chances de la Suisse à l’Eurovision

: Les chances de la Suisse à l’Eurovision La chronique de Thomas Croisière : HIGHLANDER de Russell Mulcahy

: HIGHLANDER de Russell Mulcahy La chronique d'Hippolyte Girardot : J'ai fait mon bon citoyen le 19 mai

: J'ai fait mon bon citoyen le 19 mai La chanson de Frédéric Fromet : Pas plus de 35%

Les exercices

Thomas Croisière

Le train de nuit Paris-Nice a repris du service hier. Il vous faudra donc 12 heures pour faire ce beau voyage. Mais que peut-on faire pendant 12 heures dans un train ?

12 heures, c’est le temps qu’il vous faut pour trouver un créneau de vaccination disponible sur Doctolib.

12 heures, c’est le temps maximal qu’a tenu Laurent Ruquier sans tenter de créer un nouveau buzz.

12 heures, c’est le temps total qu’a passé François Bayrou au Ministère de la Justice

12 heures, c’est la durée d’une chronique de Thomas Croisière… en temps ressenti.

Charline Vanhoenacker

On en a parlé, Karim Benzema est de retour en Equipe de France… et depuis 3 jours tout le monde donne son avis là-dessus. Alors dans la liste suivante, trouve les réactions qui sont vraies et celles qui sont fausses :

Renaud Muselier a déclaré : “ S’il le désire, la liste LR en PACA lui est ouverte, toit est bon pour faire chier Eric Ciotti “

Thomas Pesquet a déclaré : “ Je trouve qu’on en fait beaucoup sur Benzema, alors que je vous rappelle que moi j’arrive à Tweeter mon goûter depuis l’espace “

Emmanuel Macron a déclaré : “Je suis convaincu de sa capacité à s'insérer dans le collectif”

JoeyStarr a déclaré “Laisse-moi zoum zoum zoum dans ma benz benz benz”

Thomas Croisière

Dans le jargon du journalisme, un marronnier est une actualité récurrente et prévisible, qui permet de meubler lorsque l’actualité est un peu faiblarde. Alors dans la liste suivante, retrouve les actualités qui peuvent être considérées comme des marronniers :

Tous les 21 mai a lieu la Fête de la vieille prune à Villedieu-sur-Loire, on rejoint notre reporter sur place...

Israël et le Hamas approuvent un cessez-le feu à Gaza

Nicolas Sarkozy avait rendez-vous devant les juges ce matin

Les socialistes et les communistes ont défilé en toute détente, aux côtés du Rassemblement National

Plusieurs plaintes ont été déposées au CSA suite à la chanson de Frédéric Fromet sur France Inter

Le concours de dessin

Le plus gros iceberg du monde vient de se détacher de la banquise, il mesure 170 km de long sur 25 km de large, soit l’équivalent de la moitié de la Corse. Cet iceberg commence donc à dériver lentement… pour aller on ne sait où !

Rédige un slogan pour le renvoyer dans son pays ! Partage le sur Twitter avec le hashtag #ParJupiter !

La programmation musicale