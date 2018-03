Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'humoriste Walter, à l'occasion de « La formidable soirée » à La Nouvelle Eve le 27 Mars à 20h30

Walter l'humoriste © Maxppp / Frédéric Dugit

Walter, Bertrand Wauthelet à Charleroi, fait des études d'économie et de gestion à Solvay à Bruxelles. Il est ingénieur commercial dans l'informatique pendant 12 ans. Il se donne ensuite six mois pour devenir humoriste. Il suit les leçons du cours Florent et monte sur les scènes ouvertes de Bruxelles et de Paris. Il joue ensuite au théâtre du Point-Virgule. Repéré par Stéphane Bern qui l'intègre à son émission Le Fou du Roi sur France Inter, il devient chroniqueur dans de nombreuses émissions : Ce soir avec Arthur sur Comédie, Vivement Dimanche sur France 2 et Faites entrer l'invité sur Europe 1 de Michel Drucker, On va tous y passer de Fréderic Lopez sur France Inter, La Matinale de France Inter, La Nouvelle Edition d'Ali Badou sur Canal+, L'HebdoShow d'Arthur sur TF1, Ça Balande à Paris d'Eric Naulleau sur Paris Premiere, etc.

Au sommaire de cette émission :

Sarkozy en garde à vue dans l'affaire des financements libyen de la campagne 2007

Un collectif de médias proposera demain un chiffrage indépendant du nombre de manifestants participant aux défilés organisés à Paris contre la réforme de la SNCF

Le burger est en train de détrôner le jambon-beurre dans le cœur des Français

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Pablo Mira

Le reportage de Guillaume Meurice

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod

