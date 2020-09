Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'auteur-compositeur-interprète, réalisateur, musicien et graphiste Woodkid pour la sortie tant attendue de son second album "S16" le 16 octobre prochain.

Woodkid en septembre 2019 à Paris à l'Opéra Garnier © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Woodkid, de son nom Yoann Lemoine, a commencé par étudier l'illustration et l'animation à l'École Émile-Cohl, où il a obtenu son diplôme avec les honneurs. Il est ensuite parti pour le Royaume-Uni pour suivre un cursus de sérigraphie à l'Université de Swindon. Yoann s'installe à Paris en 2004 car il finit par avoir une opportunité de job à Paris, avec Luc Besson. Il a travaillé avec lui pendant 1 an. Il a notamment travaillé sur Arthur et les Minimoys. Ensuite, il a été repéré par une boîte de production qui l’a fait bosser, dans l'animation et ensuite avec une caméra. C'est comme ça qu’il a commencé à faire ses premiers clips.

C'est donc en tant que réalisateur que Yoann Lemoine, dit Woodkid, se fait connaître en réalisant des clips pour des artistes français comme Yelle, Nolwenn Leroy ou encore The Shoes mais aussi pour des artistes internationaux comme Katy Perry, Drake, Lana Del Rey, avec qui il a aussi collaboré sur scène.

En 2012, Lemoine reçoit le prix du meilleur réalisateur de l'année au Gala MVPA à Los Angeles et est nommé dans six catégories aux MTV Awards pour ses vidéos de Lana Del Rey, et du duo de Drake avec Rihanna. En 2013, il signe la direction créative de la campagne du nouvel album de l'artiste américain John Legend, produit par Kanye West, et signe la direction artistique des clips de Who Do We Think We Are et Made To Love. En décembre 2015, Rihanna annonce la sortie de son nouvel album Anti grâce à plusieurs teasers vidéos, fruits de sa collaboration avec Yoann Lemoine. En 2016, il compose pour la première fois la bande originale d'un long-métrage avec celle du film Desierto, du réalisateur mexicain Jonás Cuarón, fils d'Alfonso.

Mais Woodkid est également chanteur. The Golden Age, son premier album, c’est 800.000 albums vendus. Et sur Youtube, c'est 80 millions de vues pour son titre Run Boy Run et 32 millions pour son titre I love you par exemple.

Un deuxième album sort le 16 octobre

Il vient aujourd’hui parler de son second album, du nom de S16, après sept ans d'absence. L'artiste, qui a déjà dévoilé les singles Goliath et Pale Yellow, a annoncé sur son compte Twitter l'ouverture des précommandes. Il a profité de cette surprise pour dévoiler la liste des morceaux de son nouvel opus très personnel, présenté par sa maison de disque comme "un véritable questionnement (...) sur la notion de responsabilité collective et individuelle dans la création d’un monde au bord de la rupture." L'album est dans la lignée sonore de ses précédentes créations, avec un mélange de contrebasson et de percussions. C'est un album plus mature, un assemblage de ses rencontres et de ce qu'il appris depuis son premier album :

On ne peut pas désapprendre ce qu'on apprend des gens. Tout ce que j'ai appris avec eux... J'ai redistribué les cartes dans l'album.

Au sommaire de cette émission

Les incendies américains sont si intenses que leur fumée atteint l’Europe. La Californie vit sous un ciel rouge et noir d’apocalypse : depuis un mois, 29 feux gigantesques ont ravagé les forêts, environ 15.000 pompiers sont mobilisés et 12 personnes sont perdu la vie...

Une vingtaine de municipalités se sont déclarées « zones sans idéologie LGBT » en Pologne. Les municipalités qui ont adopté de telles résolutions sont dans le viseur de la Commission Européenne depuis plusieurs semaines. Six villes polonaises n’ont par exemple pas été retenues pour des subventions dans le cadre d’un programme de jumelage.

Streaming, l'uber de la musique. Le disque, ça va pas terrible... Le dernier rapport du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) évoque un « ralentissement brutal » de sa croissance. En voilà une très mauvaise nouvelle pour la grande majorité des musiciens français...

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique musicale de Mélanie Bauer : Woodkid et son nouvel album S16

Le moment Meurice : Le crop-top est-il une tenue républicaine ?

La chronique de Bidegain : L'équivoque : des images fortes, des idées floues