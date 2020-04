"Par Jupidémie ! ", c'est l’émission entièrement bricolée depuis que c’est tous les jours dimanche… Et voici la citation du jour : “ La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut l’avis du conseil scientifique ” (Le professeur Malraux, virologue dans le Poitou)

Hippolyte, Juliette, Guillaume, Thomas, Charline, Alex et Aymeric... par Jupidémie © Radio France / Thomas Croisière

Au sommaire de ce 26ème numéro de "Par Jupidémie !

La chronique d'Aymeric Lompret : la recette de la choucroute

La chronique de Juliette Arnaud : "Le Rouge et le le Noir" de Stendhal

Le choix musical de Djubaka : Lucas Santtana "A Pele Morena"

Le Moment Meurice : Les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : Dans quel film aimeriez-vous être confinés ?

La chronique d'Hippolyte Girardot : Jeter le masque

Le cinéma de Thomas Croisière : "Madame Doubtfire" de Chris Columbus avec Robin Williams

Programmation musicale

Queen - Don't stop me now

Izïa/Jeanne Added - Chevaucher

Son Little - Hey rose

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Actualité avec Alex Vizorek

Jean-Michel Blanquer s’arrache les cheveux… Son plan de retour à l’école prévoit une organisation progressive sur 3 semaines à partir du 11 mai, en fonction des niveaux, à charge pour chaque établissement de s’organiser. Problème : les enfants de Thomas Croisière sont dans des classes de niveaux différents. Déjà les deux qu’on connait, ajoutez à ça ceux qu’il n’a pas reconnu!

D’après les informations très précises de Jean-Mi, quand Thomas sera t il débarrassé de sa marmaille:

Entre le 11 mai et le 31 décembre

Jamais, car ils ambitionnent désormais de devenir candidats de télé réalité

Le 11. Ou le 20. Ou le 36... ha non je suis con y’a que 35 jours en mai…

L'école ? si c’est pour finir comme leur père, autant les envoyer cueillir des fraises!

Français avec Charline Vanhoenacker

La langue française comporte des “faux amis”, ces mots qui s’écrivent pareil mais ne signifient pas la même chose. Jouons à les repérer grâce à un exercice de prévention. Outre le gel hydroalcoolique, quel autre gel est considéré comme un “produit de première nécessité ?”

Le gel de rasage

Le gel des subventions à l’OMS

Le gel douche

L’album d'Angèle

Télévision avec Guillaume Meurice

Les chaînes de télévision vont se trouver à court de programmes. Aide Vincent Bolloré à remplir la grille de canal en sélectionnant parmi les vieilles VHS retrouvées dans un le grenier de la chaîne :

Un super documentaire qui vante la belle gestion française du port de Conakry en Guinée

Une enquête sur le Crédit Mutuel et l’évasion fiscale

Un talk-Show produit par Cyril Hanouna, présenté par Cyril Hanouna, durant lequel Cyril Hanouna joue au tennis contre Cyril Hanouna.

Un téléfilm sur un type qui achète un jouet et le casse (Ma bio est déjà disponible ?)

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Donald Trump se moque du confinement et des gestes barrière, puisque les barrières, c’est pour empêcher les Mexicains d’entrer aux Etats-Unis. Alors pour convaincre Trump que le virus est un méchant qui veut du mal à ses concitoyens, les scientifiques doivent faire peur à Donald. Aide les scientifiques américains à déguiser le Coronavirus en Mexicain : ajoute-lui un sombrero, des petites moustaches et tout ce qui constitue le cliché sur le Mexique ! ET SAUVE L’AMERIQUE !

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie