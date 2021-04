Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud ont reçu l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi pour la sortie de sa série "Craignos" sur France TV et le dessinateur d'humour Voutch pour la sortie de son nouvel album "De surprise en surprise" aux éditions du Cherche Midi.

Jean-Pascal Zadi

L'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi est dans Par Jupiter pour la sortie de son film Tout simplement noir en VOD et sa série Craignos sur France TV.

Dans « Tout simplement noir », il joue un acteur raté. Il est tellement crédible dans le rôle qu’il était dans la sélection des Césars à l’époque avant de remporter le césar du meilleur espoir masculin. Que peut-on en déduire? Que ce rôle lui va bien?

Voutch

Dessinateur d'humour, Voutch est venu parler de son nouvel album De surprise en surprise, paru aux éditions du Cherche Midi en novembre dernier.

Ses personnages sont toujours longilignes posé au milieu d’une grande peinture. Est-ce la situation qui écrase le personnage ? Pour lui, on raconte plus facilement un personnage par le décor plus facilement que par ses vêtements, son apparence physique…

Au début du premier confinement, on n'avait qu'une seule question en tête : "Est-ce que j'aurai assez de pâtes et de rouleaux de papier toilette ?". A l'aube de ce troisième confinement, une nouvelle obsession apparaît, celle de savoir comment contourner les règles…

La femme qui fait rayonner la France à l'international, ce n'est pas Christine Lagarde… c'est Aya Nakamura !

2020 a fragilisé notre santé, notre moral, notre vie sociale et professionnelle, mais aussi notre vie sexuelle… Le bilan érotique de 2020 n'est pas très positif…

