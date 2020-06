"Par Jupidémie !", c'est l'émission pleinement inscrite dans l’ère de la phase 3... Un 65ème numéro ce lundi placé sous la devise : "Les bourgeois, c’est comme les cochons, plus ça devient vieux plus ça devient expert à la télévision"

Au sommaire de ce mercredi 65ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique d'Aymeric Lompret : Sauvez la planète : podcastez Aymeric Lompret

Les classiques de Juju : ccc

La chronique de Mélanie Bauer : La Caravane passe,"Nomadic Spirit"

Le Moment Meurice : les déconfinés du jour. Aujourd'hui Guillaume Meurice

La chronique de Hippolyte Girardot : Le meilleur méchant

La chronique de Thomas Croisière : Mon nom est personne, de Tonino Valerii

La programmation musicale

Stop this flame, Celeste

Get around town, Revolver

Désolé, Gorillaz, Fatoumata Diawara

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Actualité avec Charline Vanhoenacker

Hier, la convention citoyenne pour le climat, composée de 150 personnes, a fini ses travaux et a formulé 150 propositions. Sauras-tu nous dire combien cela fait de proposition par membre de cette commission ?

A. Une. Mais si on parle de proposition qui vont réellement déboucher sur quelque chose c’est 0.

B. Une. Mais franchement faudrait arrêter de nous proposer des exercices niveau CE1.

C. Une. Mais est-ce que vous percevez vraiment un salaire pour écrire ça ?

D. Allez, plus qu’une semaine et c’est les vacances.

Mathématiques avec Guillaume Meurice

Les cinémas ont donc rouvert aujourd’hui, après 99 jours de fermeture. Alors sachant que Christian Clavier sort en moyenne 4 films par an, dans lesquels il joue un bourgeois qui se retrouve coincé dans un ascenseur avec son voisin noir et ça crée des situations cocasses et burlesques. Alors, à combien de comédies avec Christian Clavier a-t-on échappé grâce à la fermeture des cinémas ?

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

A vos crayons !

Thème du jour : ccc

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie !

Retrouvez son dessin sur la page Facebook de l'émission !