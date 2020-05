Aujourd'hui, C'est la rediffusion du 8ème épisode de "Par Jupidmie!" du 26 mars qui a été bricolé sur Youtube avant que l'émission revienne à l’antenne… La devise du jour était : « Si tous les hommes du monde pouvaient se donner la main, en l’ayant bien lavé au préalable… »

Au sommaire de cette rediffusion de "Par Jupidémie !" du 26 mars

La chronique scientifique de Max Bird : l'acarien, l'animal qui a une vie plus nul que nous qui sommes confinement.

La leçon de Juliette Arnaud : "Les mémoires d'Hadrien" de Marguerite Yourcenar

La chronique d'André Manoukian : L’improvisation

Le choix musical d'André Manoukian : improvisation d'Ella Fitzgierald et Mel Tormé lors de la 18 cérémonie des Grammy Awards en 1976.

Le moment Meurice : les confinés du jour. La question de Guillaume Meurice était : Qu’est-ce qui vous manque le moins dans le monde d’avant le confinement ?

La chronique d'Isabelle Sorente : « Parlons sport »

La chanson de Frédéric Fromet : Un Pangolin

La programmation musicale

The Limboos " (uh huh) no business next to mine"

" M "Lettre infinie"

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Histoire avec Charline Vanhoenacker

Quel président de la République n’a pas eu à faire face à une épidémie en France pendant son mandat ?

A) Raymond Poincaré (grippe espagnole)

B) Alain Juppé (le piège : il n’a pas été élu !)

C) François Mitterrand (sida)

D) Lionel Jospin (Quelqu’un a des nouvelles ? Il va bien ?)

Culture générale avec Alex Vizorek

Quel signe astrologique aura bien le seum de fêter son anniversaire en confinement ?

A) Le scorpion

B) Le bélier (bonne réponse)

C) La loutre

D) Le Léopard de Bavière

Attention, il y a des pièges, il y a notamment un animal qui n’est pas un signe du zodiaque et un animal qui n’existe pas !

Culture générale avec Guillaume Meurice

Le 25 mars Sibeth N’Diaye a dit que les professeurs ne travaillaient pas. Alors qu’ils sont parmi les plus sollicités en ce moment. La porte-parole du gouvernement a donc relayé ce qu’on appelle “une idée reçue”.

Retrouve parmi ces 4 propositions, lesquelles sont des idées reçues et lesquelles sont des faits.

a) La porte-parole du gouvernement est une buse (fait)

b) Juliette Arnaud aime l’alcool parce qu’elle vient de Saint Etienne (idée reçue)

c) Les huiles essentielles protègent du COVID-19 (idée reçue)

d) Les techniciens de France Inter sentent le fromage de chèvre (idée reçue)

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Le Thème du 26 mars était : Les maisons de couture Gucci, Balenciaga et Yves Saint-Laurent vont fabriquer des masques… Dessine un masque de haute-couture. Et pour les plus grands, si vous êtes fortiches, et que vous vous y connaissez en mode, vous pouvez dessiner 3 masques, chacun dans le style de la maison de couture : un Gucci, un Balenciaga, un Saint-Laurent… afin que Clara Dupont-Monod puisse avoir le choix !

Retrouvez les dessins des gagnants sur la page Facebook de l'émission