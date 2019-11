Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent La Bajon, humoriste, metteuse en scène et auteure pour son spectacle "Vous couperez" avec 3 dates exceptionnelles au Casino de Paris le 25, 26 et 27 novembre. Sans concession, elle s'attaque et décrypte l'actualité à la manière de Coluche, Thierry Le Luron ou Desproges.

Anne-Sophie Bajon, dite La Bajon, comédienne et humoriste © Arié Elmaleh

"Vous couperez"

Avec son acolyte Vincent Leroy qui tient le rôle de journaliste et d'interviewer, Anne-Sophie, dite La Bajon, ne laisse aucun pan de la société indemne de leur sarcasme : migration, pédophilie, rôle des médias, couple présidentiel... en déployant une riche galerie de personnages allant de la femme de ménage de l'Elysée à la banquière d'Emmanuel Macron en passant par la productrice de cinéma harceleuse, à la bonne sœur révoltée...

Mes personnages me permettent de dire plus de choses que lors d’un stand-up.

Entre one-woman-show et stand-up, elle intègre à son spectacle l'esprit décalé et subversif de ses vidéos et le nourrit d'actualité proposant ainsi improvisation, renouvellement et réaction sans filtre.

La scène permet plus de folie, de liberté de ton et de parole.

Celle qui a explosé sur YouTube en 2017

Avec une vidéo ayant cumulé plus de 14 millions de vues en incarnant l'avocate de Pénélope Fillon est issue d'une famille très catholique de la banlieue moyenne.

Beaucoup de gens ont cru que j’étais une vraie avocate !

Adoptée par un père ingénieur en aérospatial et une infirmière anesthésiste, elle est très tôt surnommée "La Bajon" au lycée puis suit des cours d'improvisation et de théâtre au Cours Simon.

Son humour est concomitant à une certaine révolte engagée contre l'injustice et les divers abus politiques : elle se lâche ainsi dans ses vidéos et sur scène avec un franc-parler ironique.

On s’est penché sur des problèmes de société, on a fait des recherches, on a recueilli des témoignages.

Très populaire auprès des gilets jaunes pour ses sketchs comme celui sur une boulangère dépouillée par le fisc, elle endosse pour certaines et certains la figure de l'avocate du peuple ou de porte-parole qui met sur scène les préoccupations sociales et économiques.

Sommaire

En visite à Amiens, le président de la République est allé à la rencontre du jeune… ce jeune qu’il a du mal à convaincre… Et que lui a-t-il dit au jeune ? D’arrêter de se plaindre, « La France est un pays trop négatif », dit-il…

Le gouvernement a exposé mercredi son plan de ruissellement sur l’hôpital public. Mais pour les représentants des personnels hospitaliers, ce plan ne répond pas à la gravité de la situation… Ce qui laisse les infirmières et les médecins sous tension…

Pour que le temps passé dans les bouchons ne soit pas complètement perdu, profitez-en pour essayer de pécho l’automobiliste qui est coincé à côté de votre caisse. Il existe une application pour ça… pour créer du lien dans les embouteillages…

