Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek ont reçu le chanteur Plastic Bertrand pour la sortie de son nouvel album « L’expérience humaine » ainsi que l’iconique présentatrice et désormais cheffe du service météo chez TF1 Evelyne Dhéliat.

Plastic Bertrand

Plastic Bertrand a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde et ses chansons sont reprises, sur scène ou sur disques, par des artistes aussi prestigieux que Metallica, Sting, Sonic Youth, Leyla Kaye ou les Red Chili Peppers.

L’Expérience humaine, le dixième album de Plastic Bertrand est sorti en novembre dernier. Enregistré en français et en anglais au Synsound Studios de Bruxelles avec le mélodiste Alec Mansion et le légendaire Dan Lacksman, L’Expérience humaine est un album résolument moderne… On y retrouve des compositions et des arrangements Electro-funk mêlés à des textes d’espoir et de nombreuses références, à commencer par « Around the World » de Daft Punk...

L’Expérience humaine est une sorte de concept album sur les adieux à la Terre d’un extraterrestre qui l’a tant aimée même s’il n’a jamais compris pourquoi tout y était si compliqué. Avec ce nouvel album, il a eu envie de dire dire aux gens "Je vous aime".

Evelyne Dhéliat

Évelyne Dhéliat est surement la présentatrice météo la plus connue de France. Mais c’est en Allemagne, à Cologne, que naît Évelyne Dhéliat le 18 avril 1948. Elle grandit ensuite dans la ville de Bordeaux. Une fois le bac en poche, elle part étudier l’anglais à l’Université Sorbonne Nouvelle à Paris et devient présentatrice à la télévision publique de l’époque, l’ORTF.

TF1 lui propose de présenter des émissions matinales comme A la bonne heure ou encore le célèbre Grand Prix de l’Eurovision ainsi qu’une émission consacrée à la consommation. Elle continue chez TF1 dans les années 1980 et présente Ravis de vous voir et La Maison TF1. Evelyne Dhéliat est récompensée en 1985 par le Sept d’Or de la meilleure présentatrice télé. Elle anime C’est bon à savoir avant de prendre un tournant en 1992.

Elle devient la miss météo de TF1 et remporte de nombreux prix dans cette catégorie, notamment de la part de la communauté scientifique (Prix des scientifiques au festival d’Issy-les-Moulineaux en 1998, Trophée du festival international de la météo à Québec en 1999, Prix des scientifiques au festival de Zagreb en 2003 etc.), si bien qu’elle est nommée en 2003 cheffe du service météo de TF1.

En 2004, elle est promue Chevalier de l’Ordre National du Mérite. De part son métier, Evelyne Dhéliat a toujours eu à coeur le réchauffement climatique, elle publie même un livre en 2007 intitulé C’est bon pour la planète, et présente à l’occasion de bulletins météo les actions du quotidien pour lutter contre le réchauffement de la Terre. Elle a également sorti un livre sur la forme et le bien-être : Ma gym visage. Depuis 2009, Evelyne Dhéliat est la cheffe du service météo de la chaîne LCI. En 2011, elle est élue présentatrice météo préférée des Français.

Au sommaire de cette émission

Journée de mobilisation nationale contre la fermeture des lieux de culture : la culture est-elle méprisée par le(s) gouvernement(s) ? Et que dire de la musique électro avec les discothèques fermées depuis maintenant 9 mois ?

Chaque minute, l’équivalent d’un camion-poubelle rempli de déchets plastiques se déverse dans les océans. Et le monde d’après qui entrevoyait la fin des objets à usage unique vit très concrètement avec des billiards de masques chirurgicaux (en plastique) et des tonnes d’emballages de colis et de repas à emporter…

Fête en Belgique : des soirées électro à la lockdown partouze… C’est déjà la deuxième “lockdown party” arrêtée par les flics en Belgique, et cette fois, une cinquantaine de Français y ont participé.

Malgré le phénomène climatique La Niña qui aura pour effet de refroidir un peu la planète, 2020 est en passe de devenir l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées...

Retrouvez toute l'équipe de par Jupiter !

La chronique de Constance : Esperanto, la langue universelle que personne ne parle.

La chronique de Guillaume Meurice : Climat et référendum

La chronique de Clara Dupont-Monod : Aria - Nazanine Hozar

La chanson de Frédéric Fromet : Blowin in the thune

La programmation musicale

Carl DOUGLAS - Kung fu fighting

Mathieu BOOGAERTS - Am I crazy

