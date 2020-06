Pire qu’une dictature du rire, vous écoutez l’émission où la monarchie de la blague a envahi la République de l’actualité…. Un 66ème numéro ce mardi placé sous la devise : "Moi je veux mourir sur scène. Devant les projecteurs. Mais pitié pas devant une salle vide. Qu’est-ce que tu fous Franck Riester ?"

Au sommaire de ce mercredi 66ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique de Constance : Affaire un tout petit peu sensible

Les classiques de Juju :

La chronique de Mélanie Bauer : ccc

Le Moment Meurice : les déconfinés du jour. Aujourd'hui Guillaume Meurice

La chronique de Clara Dupont-Monod : ccc

La chronique de Thomas Croisière : Mon nom est personne, de Tonino Valerii

La programmation musicale

Où est passée ton âme ?, La Feline

Brooklyn bridge to chorus, The Strokes

Quoi quoi quoi, Sarah McKenzie

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Rhétorique avec Charline Vanhoenacker

Sibeth N’Diaye a évoqué un remaniement après les municipales. Aucun nom n’est dévoilé mais on parle de “profils” pour mener à bien la fin du quinquennat. Et si on remaniait l’équipe de Par Jupiter ? Laquelle de ces phrases ne respecte pas le style de SIbeth N’Diaye pour parler de la futur équipe ?

A. Il faut envisager la prochaine équipe de Par Jupiter comme une équipe au service du projet de la rigolade tout en valorisant les forces vives de l’intelligence.

B. La question n’est pas de savoir qui fera le journal de presque 17h17 mais quel contenu voulons nous proposer aux français.

C. Même si elles font du bon boulot on ne peut pas affirmer avec certitude que les brèves seront encore présentes dans la prochaine équipe. Tout est sur la table.

D. Mais virez moi cette bande de gauchistes et nommez Pascal Praud à la tête de France Inter.

Géographie avec Guilaume Meurice

Lorsqu’un train permet de relier deux villes françaises en moins de 2h30, la liaison aérienne sera désormais interdite : les compagnies vont réduire drastiquement les vols intérieurs. Quels trajets ne pourront pas se faire en avion car ils prennent moins de 2h30 en train ?

A. Paris - Versailles… PAR LE RER C (en RER C c’est parfois 2 jours)

B. Paris - Deauville

C. Limoges - Pointe-à-Pitre

D. Donc les bus Macron on a complètement abandonné l’idée ?

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

A vos crayons !

Thème du jour : La Sibérie vient d’enregistrer une température record de 38 degrés. L’hiver le thermomètre affiche jusqu’à -60… J’ai l’impression que la douche écossaise à côté de la douche sibérienne c’est rien du tout… Bref, en un dessin, transforme la banquise en Club Med de Ouarzazate !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie !

Retrouvez son dessin sur la page Facebook de l'émission !