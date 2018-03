Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le photographe Yann Arthus-Bertrand. Il signe la préface du livre "Ca chauffe pour la planète", chez Gallimard

Yann Arthus-Bertrand à l'UNESCO en janvier 2018 © Getty / Foc Kan

Il part vivre au Kenya avec son épouse dans le parc national Massaï pour étudier le comportement d’une famille de lions qu’il photographie tous les jours pendant trois ans. De retour en France, Il publie le livre de photos Lions et devient journaliste, reporter photographe. Il a été le photographe officiel du Paris Dakar et a publié pendant plusieurs années le livre sur Roland Garros. Il est également ambassadeur des Nations Unies pour l’environnement. On lui doit La Terre vue du ciel, 6 milliard d’autres, Home, Human…

Au sommaire de cette émission :

A quoi ressemble la contestation aujourd'hui ?

Les oiseaux de nos campagnes disparaissent

Consommer le monde : le tourisme Instagram

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique romanesque d'Isabelle Sorente

L'interview posthume de Christine Gonzalez

La chronique littéraire de Juliette Arnaud

La Chanson de Frédéric Fromet

Programmation musicale

John Legend, "Who did that to you?"

Bernard Lavilliers, "Muse"

