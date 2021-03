Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'icônique chanteuse des Rita Mitsouko Catherine Ringer pour la sortie d'un film aussi poétique que drôle : "Fantaisies et chroniques" tourné à l'occasion de son second album solo.

La chanteuse et multi-instrumentiste Catherine Ringer en concert à l’occasion de l’événement du mois de la sensibilisation au cancer du sein, le 1er octobre 2019 à Paris. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Biographie

Catherine Ringer est une auteure, compositrice, interprète, chanteuse et multi-instrumentiste de rock français.

Elle est née le 18 octobre 1957 à Suresnes d'un père artiste et d'une mère architecte.

Suite à une carrière dans le théâtre musical et l'industrie du cinéma X, Catherine rencontre Fred Chichin en 1979 et formera l'année suivante le duo rock qui les rendra célèbre : Les Rita Mitsouko. Original, pétillant, rock, Les Rita Mitsouko c'est 30 ans de carrière, 7 albums studio, 2 albums live et des tubes qui résonnent encore et encore : Marcia Baïla, C'est comme ça...

Fred Chichin meurt brutalement en 2007. Mais Catherine Ringer remonte sur scène, enchaîne les projets, comme pour perdurer un répertoire devenu culte.

Actualité

Le film musical Fantaisies et chroniques, de Roland Allard, avec Catherine Ringer, sera diffusé ce jeudi 25 mars à 21h en direct pour une projection unique sur le compte Facebook de Catherine Ringer.

Ce film serait un “shot de poésie, de folie et d’humour”, autant dire : l’ADN de Catherine Ringer. Ce film a été tourné en 2018 à l'occasion de la sortie de son deuxième album solo, "Chroniques et fantaisies" (l'album est sorti fin 2017).

Au sommaire de cette émission

L’une des dernières forêts sauvages d’Ile-de-France est en voie de bétonnisation : la région veut installer un parc de loisirs dans la forêt de Romainville, comme si le 9-3 n’était pas déjà assez bétonné… Mais une poignée de citoyens s’oppose aux bulldozers sous l’oeil des vigiles envoyés par les promoteurs...

On prendra des nouvelles de Roland ! Roland Allard est un ex-photographe de guerre, devenu photographe de paix, dit-il… car aujourd’hui, également réalisateur, il met en image des artistes… On va lui consacrer un sujet car il aurait dû être parmi nous, On lui souhaite bon rétablissement, car il est un peu souffrant, son médecin lui a déconseillé de venir...

Comment renouer avec la culture ? Y’a bien une solution : allez se faire tester ou vacciner dans un musée… On n’y est pas encore, mais à Dijon, une salle de prélèvement a été installée au milieu des toiles du XVIIIè siècle…

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Mélanie Bauer : Catherine Ringer, le succès populaire devenu culte

: Catherine Ringer, le succès populaire devenu culte La chronique de Hippolyte Girardot : De vous à moi

: De vous à moi La chronique de Constance : La journée mondiale de la météorologie

La programmation musicale