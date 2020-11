Bonjour la France Interne ! Bienvenue au Café de la Blague !

Au sommaire de cette émission :

La chronique de Juliette Arnaud : "Le meilleur des mondes" d'Aldous Huxley

"Le meilleur des mondes" d'Aldous Huxley

L'important est de ne jamais désespérer

Le peuple de France est avec toi Paul Bismuth !

Mr Bongo Record Club Volume 4

Mise au point

Les exercices

Alex Vizorek

On l’a lu dans Le Monde ce week end, Donald Trump n’a plus la tête aux affaires de l’Etat, et laisse œuvrer son administration. Il effectue ce qu’on appelle la politique de la Terre brûlée ce qui signifie de tout cramer avant son départ pour laisser à son successeur un champ de ruine… mais d’où vient l’ expression “la politique de la terre brûlée" ?

A. De François Hollande avec le Parti Socialiste en 2017 ?

B. De Vincent Bolloré avec Canal ?

C. De la guerre du Viet-Nam ?

D. D’un feuilleton de TF1… "La Terre Brûlée"...

Charline Vanhoenacker

Le procès de Nicolas Sarkozy s’est ouvert lundi, il est jugé pour avoir procédé à des écoutes sous la fausse identité de Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy et Paul Bismuth étant la même personne, repère dans la liste qui suit les personnages qui ont une véritable double identité :

A. Romain Gary et Emile Ajar

B. Claude Nougaro et Gad Elmaleh

C. Bruce Jenner et Kathleen Jenner

D. Ségolène Royal et le Général de Gaulle

Guillaume Meurice

Le gouvernement l’a annoncé dans le JDD hier, il va créer le "délit d'écocide". Eric Dupond-Moretti a même déclaré "Je veux mettre fin au banditisme environnemental.". Alors parmi la liste suivante, qui pourra être attaqué de délit écocide :

A. Le gouvernement, pour avoir autorisé les néonicotinoïdes

B. Le gouvernement, pour ne pas avoir interdit le glyphosate contrairement à ce qui avait été promis

C. Le gouvernement, pour avoir autorisé l'épandage des pesticides à… 5 ou 10 mètres des écoles et des habitations

D. Eric Dupond-Moretti pour prendre la défense de la corrida, de la chasse au faucon, de la chasse à la glu, de la chasse à cour, de la chasse… Eric Dupond-Moretti pour l'ensemble de son œuvre…

Le concours de dessin

Les restos étoilés ont été contraints de faire de la vente à emporter et de la livraison… Pour maintenir leur rang, les grands chefs ne peuvent pas emballer “l’émincé de volaille aux cèpes et son émulsion de châtaignes accompagnée de ses pommes grenailles au poivre de sichuan" dans un Tupperware !

Alors, on te propose de “Dessiner un très chic emballage pour emporter les plats de Guy Savoy”. Attention, il faut que ce soit pratique et que l’émulsion de châtaignes n’aille pas imbiber les pommes grenailles au poivre de sichuan !

N'oublie pas de poster ton dessin signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie ou #ParJupiter ! Nous publierons les résultats du concours de dessin mercredi à 14h !

La programmation musicale :

THE WHITE STRIPES - I just don't know what to do with myself

MOODOID/Juliette ARMANET - Idéal

MR BONGO

