L'équipe de "Par Jupiter !" vous offre le best du best : Roméo Elvis qui présentait son nouvel album "Chocolat" accompagné d'une tournée, provoquant par ailleurs l'hystérie dans le studio. Et Robert Littell, spécialiste des affaires russes et moyen-orientales, pour la parution de "Koba" aux éditions Backer Street.

Roméo Elvis (rediffusion du 18 avril 2019)

Le rappeur Roméo Elvis évolue dès son enfance dans un univers propice à l'épanouissement musical : son père Marka est chanteur et sa mère Laurence Bibot est comédienne. Il est également le frère de la chanteuse belge Angèle.

Renvoyé de son collège, il poursuit néanmoins ses études en apprenant la peinture et l'illustration. Alors qu'il sort ses premiers EP, il travaille en tant que caissier au supermarché Carrefour.

C'est en 2016 que sa carrière prend un nouveau tournant : son troisième EP "Morale" sort dans les bacs. Le second volume rencontre un large succès en France et lui procure reconnaissance.

En mars 2019, son second album "Chocolat" réunit quatre featurings avec Matthieu Chedid, Zwangere Guy, Témé Tan et Damon Albarn. Il poursuit d'ailleurs sa tournée en régions jusqu'à la fin novembre et se produira le 26 mars 2020 à Paris à l'Accord Hôtels Arena.

Son style musical évolue au fil de ses projets : sa voix est accompagnée tantôt d'instrumentales old-school, tantôt d'instrumentales électroniques teintées de jazz... Il revendique l'influence musicale belge et son attrait pour Philippe Katerine.

Un sondage de l’Office français des drogues et des toxicomanies vient de tomber : 54 % des Français sont opposés à la légalisation du cannabis, ils étaient 77% en 2013.

Le sexe aussi peut être éco-responsable. On s’inquiète d’écologie et de santé pour l’alimentation et les cosmétique, mais pas encore pour le sexe. Et le paraben dans les préservatifs ? Et le vibromasseur à énergie solaire ? Et la nature ?

Retrouvez toute l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

La chronique musicale de Mélanie Bauer : Roméo Elvis

Le moment Meurice : Le lobby du plastique, c'est fantastique !

Le sketch de "Par Jupiter !" : Les mocassins intellos pour glands

Robert Littell (rediffusion du 29 mai 2019)

Journaliste et écrivain américain, Robert Littell est issu d'une famille de Juifs de Vilnius émigrés aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle.

Il est notamment spécialiste des questions relatives au Moyen et Proche-Orient, et déploie sa plume dans les pages de l'hebdomadaire Newsweek dès 1964. Il couvre notamment la guerre des Six jours dont ses articles seront remarqués pour leur grande qualité.

Il se fait remarquer dans le genre du roman policier et d'espionnage : en 1973 débute sa carrière d'écrivain avec la publication de son premier roman sous forme de feuilleton dans les pages de L'Express. La Compagnie : le grand roman de la CIA (2002) demeure celui qui lui a apporté le plus de succès.

Dans Koba, il narre les derniers jours de Staline, dictateur qui l'obsède depuis toujours.

L’ONU mesure l’indice de bonheur de chaque pays. Et celui des Américains est en chute libre, à cause de toutes les incertitudes que provoque Donald Trump…

Voici une adaptation russe et 2.0 de David contre Goliath : un jeune blogueur surnommé Stalingulag se dresse face au redoutable Poutine. Staline plus populaire que Poutine.

Retrouvez toute l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod : Robert Littell, Koba

La chanson de Frédéric Fromet : Si tu veux magouiller