Bonjour la France Inter ! Retrouvez l'émission destinée à la jeunesse apprenante... et républicaine !

Au sommaire de ce cinquième numéro de Par Jupiclasse

La chronique de Roukiata Ouedraogo : Le partage

La chronique de Max Bird : La beauté masculine chez les oiseaux

Le moment Meurice : La crise à LREM

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : "Catherine Certitude" de Modiano et Sempe

La séance de Thomas Croisière : "Your Name" de Makoto Shinkai

La chronique de Djubaka : Harmonica de verre

Les exercices de Par Jupiclasse

Français avec Alex Vizorek

On a tous suivi le feuilleton incroyable de La République en Marche cette semaine. Avec le départ incroyable de…. comment il s’appelle déjà. Mais si ! celui qui a été remplacé par euhhh. Bon peu importe en tout cas le parti s’est déchiré cette semaine lors d’un burex. Un burex c’est un mot valise composé de “bureau” et de ‘exécutif”. Parmi ces mots-valises lesquels existent vraiment :

A/ Les mots Casanova et Technocrate qui forment le mot CASTEX

B/ Les mots Modulateur et Démodulateur qui forment le mot MODEM

C/ Le mot Trash qui veut dire poubelle en anglais et Dump qui signifie déverser (donc déverser la poubelle) qui forme le mot TRUMP

D/ Les mots Voleurs et Coupe du monde qui donne le mot valise Equipe de France!

Histoire avec Charline Vanhoenacker

Depuis quelques jours, tu stresses quand tu dois t'habiller avant d'aller à l'école et tu te demandes : “Ma tenue est-elle républicaine ?” Alors on va t'aider à te détendre et à clouer le bec à ton proviseur, mais avant peux tu nous dire pourquoi les élèves ont arrêté de porter la blouse en 1965 ?

A/ Parce que Jean-Michel Blanquer n’était pas encore ministre sinon il n'aurait jamais laissé passer ça.

B/ Parce qu'un décret a autorisé l'utilisation du stylo bic et du coup les élèves ne se tachaient plus.

C/ Parce que les élèves ont essayé de faire mai 68 mais comme on était en 65 ben ça n'a pas marché.

D/ Je trouve que vos réponses ne font pas preuve de descence républicaine.

Virologie avec Guillaume Meurice

On parle beaucoup des “cas-contacts”, il s’agit de personnes qui risquent d’avoir été contaminées parce qu’elles ont été en présence d’une personne infectée. Quels sont les critères pour être cas contact ?

A/ Avoir été en contact avec un cas... d'où le nom "cas contact".

B/ On s'en fout, le problème c'est l'Islam.

C/ L'Islam a pris le contrôle du monde...

D/ Si vous avez répondu réponse "B" ou "C", vous risquez d'être islamophobe.

Le concours de dessin de Par Jupiclasse

Comme chaque semaine, on vous propose un concours de dessin... Et aujourd'hui, le thème est le suivant :

Va voir dans ta garde-robe quelle est ta tenue la moins républicaine, celle qui est la moins “normale” et qui défie le “bons sens” et rhabille Marianne avec ! Dessine Marianne en crop-top ou en jupe trop courte, ou en jupe trop longue, ou Marianne en sweat à capuche... ou les 3 à la fois !

Et n'oublie pas de poster ton dessin sur Twitter avec le #ParJupiclasse, nous publierons les résultats du concours mercredi prochain à 14h.