Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'écrivain et metteur en scène Etienne de Balasy pour "Le guide (presque) complet du (presque) parfait stand-up et one man show !!!" aux éditions Cherche Midi, un guide à la fois léger et exhaustif qui dévoile astuces & recettes pour devenir un as des planches.

Etienne de Balasy s'initie au violon dès l'âge de six ans avant d'opérer son basculement vers le théâtre. De la compagnie Jean Laurent Cochet où il joue plus d'une dizaine de pièce, au Petit Théâtre de Philippe Bouvard où il écrit et joue ses textes, il fait la rencontre de plusieurs pointures comme Laurent Baffie. Au fil des années, sa palette s'élargit : de l'animation radio à la production audiovisuelle, de la mise en scène à la création de festivals, il devient un artiste tout terrain. Le Cours Florent le remarque et lui propose d'ouvrir une classe consacrée au One man show et au stand-up. Forte de son succès elle est désormais dans le cursus permanent de la prestigieuse école de théâtre.

Dans "Le guide (presque) complet du (presque) parfait stand-up et one man show !!!", Etienne de Balasy apporte des éléments de réponses aux questions existentielles que se posent tout talent en herbe aspirant au seul en scène. Comment élaborer un sketch ? Comment construire son personnage ? Comment gérer son image sur les réseaux sociaux ? Comment protéger ses œuvres ? Paru aux éditions du Cherche midi le 19 février 2020, l'ouvrage est le fruit d'une collaboration de l'auteur avec Patrick Timsit, Jean-Luc Lemoine, Éric Antoine ou encore Charlotte Gabris.

Sommaire

Comment ça les municipales c’est dans toute la France ? Première nouvelle ! Il faut dire que c’est dans la capitale que la campagne est la plus inattendue… où Agnès Buzyn la candidate de l’Elysée a trois semaines pour appliquer le programme de Rachida Dati…

Le coronavirus est plus efficace que Salvini pour refermer l’Italie sur elle-même. Le carnaval de Venise est interrompu, même la messe est annulée dans le Nord du pays… Quand ça se passait en Chine, OK… mais là oh, la pandémie est à nos frontières !

Les radios sont passées à côté du rap, mais pas le streaming. Le disque s’est usé quand le rap a décollé. Bref, le genre musical n’étant pas passé par la porte il est passé par la fenêtre…

Retrouvez toute l'équipe de "Par Jupiter !" :

