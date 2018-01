Charline & Alex reçoivent l'écrivain Jérôme Garcin, pour « le syndrome de Garcin », qui vient de paraître chez Gallimard.

Jérôme Garcin à la 33e édition du livre sur la place en 2011 © Maxppp / ALEXANDRE AMRCHI

Jérôme Garcin est le producteur et animateur de l’émission « Le Masque et la Plume » pour laquelle il voit dix films, cinq pièces de théâtre, et lit dix livres par mois. Il est aussi directeur du service Culturel de L'Obs.

Au programme de cette émission :

"Je ne vous licencie pas, je vous libère..." : la néo-euphémisation du monde de l'entreprise

Un "grand oral" au bac ?

A Paris, une paroisse teste la quête "2.0"

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique musicale de Djubaka sur Yuma

Le reportage de Guillaume Meurice : Les surveillants de prison, en colère : comment sortir de la crise ?

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod sur "Le syndrome de Garcin", de Jérôme Garcin.

Programmation musicale :

Kings of Leon "Molly's chambers"

Yuma "100 Haja fik"

