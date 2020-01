Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'actrice, auteure-compositrice-interprète Izïa Higelin pour la tournée-marathon qui accompagne la sortie de son 4e album "Citadelle" chez Barclay/Universal et sillonnera toute la France. Intimiste, entre maturité et maternité, il a été traversé par la mort de son père.

Izïa Higelin © AFP / Guillaume Souvant

"Citadelle" est l'album de la maturité

Entièrement composé et enregistré à Calvi, la base de son enfance. Au détour de titres évoquant la mort de son père, sa maternité, son hypersensibilité, elle y traite également de la secte Boko Haram, "un thème lourd" selon ses termes, "sur une musique joyeuse et entraînante".

Jeanne Added et Dominique A sont vraiment des figures : une marraine et un parrain sur mon disque. Ce sont des voix qui me touchent dans la vérité et dans l’instant.

Ce quatrième album prolonge ses expérimentations musicales, déjà débutées en 2009 avec son premier album "Izia" couronné par une Victoire de la Musique (Révélation scène en 2010). Ont suivi ensuite deux autres albums : "So Much Trouble" en 2011 et "La Vague" en 2015.

Entre temps, Izia Higelin tourne au cinéma :

En 2013, elle est lauréate pour le César du Meilleur espoir féminin pour Mauvaise fille, réalisé par Patrick Mille (d'après une adaptation de Justine Lévy).

Quand j’étais petite, j’imitais beaucoup les chanteuses, de Britney Spears à Judy Garland.

L'année suivante, elle joue le second rôle dans Samba d'Olivier Nakache et Eric Tolédano, aux côtés d'Omar Sy et de Charlotte Gainsbourg. Et en 2017, elle incarne Camille Claudel dans le Rodin de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, sélectionné au Festival de Cannes. Entre temps, elle donne la réplique à Cécile de France en 2015 dans La Belle Saison de Catherine Corsini.

Ce désir de cinéma, qu'elle distingue de celui de la musique, la nourrit depuis l'âge de ses 10 ans. Elle confie d'ailleurs qu'elle souhaitait à la base être comédienne.

J’ai arrêté l’école à 15 ans et j’ai commencé les concerts. Officiellement mon premier album est sorti quand j’avais 18 ans.

La fille d'Aziza Zakine et Jacques Higelin née en 1990 et demi-sœur du musicien Arthur H et du cinéaste Kên Higelin débute les spectacles à 7 ans avec son père.

Elle privilégie le cinéma d'auteur et s'investit pour chaque rôle en préparant son jeu.

Enfin, Izïa Higelin sera en concert en direct du studio 104 sur France Inter le mercredi 29 janvier, au côté de Pomme et Malik Djoudi. La soirée débutera à 20h et sera présentée par Rebecca Manzoni.

