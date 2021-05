Charline Vanhoancker, Alex Vizorek et Juliette Arnaud ont reçu l'icônique chanteuse des Rita Mitsouko Catherine Ringer pour la sortie de son film "Fantaisies et Chroniques" tourné à l'occasion de son second album solo, et TESSÆ l'étoile montante de la pop urbaine.

Catherine Ringer

Biographie

Catherine Ringer est une auteure, compositrice, interprète, chanteuse et multi-instrumentiste de rock français, née le 18 octobre 1957 à Suresnes d'un père artiste et d'une mère architecte.

Suite à une carrière dans le théâtre musical et l'industrie du cinéma X, Catherine rencontre en 1979 Fred Chichin avec qui elle formera l'année suivante le duo rock qui les rendra célèbre : Les Rita Mitsouko. Rock, pétillant et original, Les Rita Mitsouko c'est 30 ans de carrière, 7 albums studio, 2 albums live et des tubes indémodables.

Fantaisies et chroniques

Le film musical Fantaisies et chroniques, réalisé par Roland Allard, avec Catherine Ringer a été diffusé le 25 mars dernier pour une projection unique sur le compte Facebook de Catherine Ringer.

Ce film est un “shot de poésie, de folie et d’humour”.

TESSÆ

TESSÆ, née en 2001, a grandi dans une cité du XIIe arrondissement de Marseille.

Enfant trop rêveuse et bizarre, elle débute la musique par le piano, puis persévère en autodidacte : de la guitare au piano en passant par la production sur ordinateur. Harcelée à l'école depuis l'enfance jusqu’à la déscolarisation complète, TESSÆ se réfugie dans la musique : elle commence à poster des covers sur les réseaux sociaux et à écrire des chansons.

En 2019, TESSÆ remporte un concours lancé par Booba sur les réseaux sociaux, qui l'amène à chanter aux côté de la star du rap devant 40 000 personnes à l’occasion du festival “We Love Green”. Quelques jours plus tard, elle sort son premier single “La Luna”, classé dans le Top 10 des ventes hip-hop Itunes.

Durant le premier confinement, TESSÆ se démarque à nouveau : elle lance sur les réseaux sociaux un nouveau projet intitulé “Ad Vitam” : d'après le souvenir et l'artiste préféré d'un fan, elle écrit un texte, compose une musique et poste une vidéo d’elle chantant cette mini-chanson éphémère conçu spécialement pour ce fan. Ce projet est fort de ce sens : elle y aborde des sujets lourds tels que la phobie scolaire, les violences sexuelles, les troubles du comportement alimentaire ou encore le féminisme. Ces titres résonnent comme les hymnes de sa génération.

En juin 2020 sort son premier projet, un EP intitulé Printemps composé de 5 titres. On retrouve dans ce mini-album le single “Bling”, devenu viral grâce à la plateforme Tik Tok. Ce premier EP sera suivi de 3 autres EPs saisonniers : Eté, Automne, Hiver. Le tout prend aujourd'hui la forme d'une mixtape intitulée Saisons, tout simplement.

Au sommaire de cette émission

L’une des dernières forêts sauvages d’Ile-de-France est en voie de bétonnisation : la région veut installer un parc de loisirs dans la forêt de Romainville, comme si le 9-3 n’était pas déjà assez bétonné…

Comment renouer avec la culture ? Y’a bien une solution : allez se faire tester ou vacciner dans un musée… On n’y est pas encore, mais à Dijon, une salle de prélèvement a été installée au milieu des toiles du XVIIIè siècle

Le harcèlement scolaire n’est pas une invention 2.0. Il existe depuis toujours mais depuis le confinement, les faits de harcèlement sont de plus en plus nombreux.

“Envoie-moi un SMS quand tu es arrivée chez toi”, toutes les filles sont obligées d’entendre cette phrase, parce que rentrer seule chez soi, ça craint, quand on est une fille. Combien de temps allons-nous encore évoquer pudiquement une “mauvaise rencontre” ?

La chronique de Mélanie Bauer : Catherine Ringer, le succès populaire devenu culte

La chronique de Guillaume Meurice : barrage républicain

La chronique de Thomas Bidegain : La Liberté !

La chanson de Frédéric Fromet : Le variant breton

