Une rediffusion des best of avec Michèle Torr qui était venue présenter son dernier album "Je vais bien" à la plus grande joie de l'un de ses fans Alex Vizorek et Jean-Pierre Darroussin qui était à l'affiche de la pièce de théâtre "Art".

Jean-Pierre Darroussin, acteur et réalisateur, au Festival du Film de Venise le 5 septembre 2019. © AFP / Matteo Chinellato / NurPhoto

Michèle Torr

Michèle Torr était venue à l'occasion de la de sortie de son album Je vais bien

C’est en remportant le premier prix d’un concours musical face à Mireille Mathieu que Michèle Torr a décidé de faire de sa passion son métier. Après avoir fait la première partie de Jacques Brel, elle a participé plusieurs fois au concours de l’Eurovision. En 50 ans de carrières, avec un répertoire de 480 chansons, elle a vendu 30 millions de disques.

En 2021, elle participera à la « Tournée Âge Tendre » qui sillonnera la France et la Belgique

On a un nouveau ministre ! Il s’appelle Jean-Paul Delevoye, il va s’occuper des retraites et il a 72 ans. Alors, travailler après 70 ans, est-ce un privilège ou une nécessité ? A quel moment laisser la place aux jeunes ?

La justice vient de sauver Maurice, le coq. Sa propriétaire était assignée devant un tribunal parce que Maurice causait des nuisances sonores dans le voisinage. Maurice chante-t-il en zone urbaine ou en zone rurale ? Nombreux sont les contentieux de la sorte…

Jean-Pierre Darroussin

Il était venu pour reprise de la pièce de théâtre Art écrite par Yasmina Rez et mise en scène par par Patrice Kerbrat. Il partageait l'affiche avec Charles Berling et Alain Fromager. Pour ce rôle, il a reçu le Molière du comédien en 2018.

Un rapport conclut qu’à court terme, la suppression de l’ISF a favorisé les 5% des plus riches. Ça c’est le choc. On ne s’y attendait pas du tout ! Mais attention c’est « à court terme »… à long terme ça peut peut-être encore changer ?

Au bout de deux ans de polémiques, les tulipes de Jeff Koons seront installées vendredi aux abords des Champs-Elysées. Un cadeau des Etats-Unis à la France… Un cadeau de 34 tonnes et 13 mètres de haut…

