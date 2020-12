Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek ont reçu l'actrice Emmanuelle Béart pour la sortie du coffret « intégral » Guy Béart de 440 titres sur 20 CD ainsi que l'animateur de radio et de télévision Sébastien Folin, pour la sortie de son podcast "Les Combattants Pacifiques".

Emmanuelle Béart

Emmanuelle Béart est révélée au grand public avec le drame Manon des sources de Claude Berri en 1986, pour lequel elle remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle s'impose comme une actrice française de premier plan avec les films qui suivent, notamment La Belle Noiseuse, Un cœur en hiver ou encore Une femme Française. Elle tourne aussi dans de grosses productions et en particulier le blockbuster hollywoodien Mission Impossible de Brian de Palma en 1996. Pour Les Destinées sentimentales d'Olivier Assayas (2000), elle obtient sa septième nomination au César de la meilleure actrice.

Durant les années 2000, on la retrouve dans un cinéma français plus populaire avec des films comme La Bûche de Danièle Thompson en 1999, Huit Femmes de François Ozon en 2001, A boire de Marion Vernoux en 2004, Le Héros de la famille de Thierry Klifa en 2006 ou encore Mes stars et moi de Laeticia Colombani en 2008.

Elle tourne aussi dans des thrillers psychologiques comme La Répétition de Catherine Corsini et Nathalie... d'Anne Fontaine (2003) et dans des drames historiques comme Les Egarés en 2003 et Les Témoins en 2007.

Elle vient aujourd'hui parler de son père qu'elle qualifie de "curieux" et "d'avant-gardiste", à l'occasion de la sortie d'un coffret avec la discographie intégrale de Guy Béart le 16 septembre.

Je me suis replongée dans ses chansons, dans ses images (...). C'était un type étonnant et de passionnant. Cela me fait très plaisir de refaire un bon de chemin avec lui de cette manière là.

Sébastien Folin

Ancien présentateur météo sur TF1 et du jeu de France 3 Harry, l'animateur Sébastien Folin a su conquérir le cœur des français depuis près de vingt ans. Pourtant, c'est à la radio que l'animateur a débuté sa carrière, dès l'âge de quinze ans. Il a travaillé sur Radio Arc-en-Ciel en 1985 à la Réunion puis sur RFM, Fun Radio ou encore Radio Oxigène, pour devenir Directeur de l'antenne de NRJ Réunion entre 1996 et 1998. L'animateur revient à l'antenne sur RTL en 2004 puis RTL2 entre 2006 et 2008.

C'est à la télévision que la popularité de Sébastien Folin explose et en particulier sur TF1 lorsqu'il arrive en 2001 pour présenter la météo. Entre temps, l'animateur se fait connaître par l'émission humoristique Vidéo Gag. En 2009, il quitte TF1 pour France 2 où il présente l’émission ADN : Accélérateur de neurones. Il assurera ensuite l’animation du jeu Harry sur France 3.

Un homme engagé

Sébastien Folin met sa notoriété au profit de ses convictions. Depuis 2014, il est le Président du Fonds Solidarité Sida Afrique et depuis 2018, il est aussi administrateur au conseil d’administration du dispositif l’Envol le campus de la Banque postale, le but étant de promouvoir l’égalité des chances auprès de jeunes issus de milieu défavorisés. Il sera également le Président d'Honneur du Festival "Atmosphères", un festival de cinéma et de développement durable qui aura lieu du 6 au 11 octobre à Courbevoie.

Au sommaire de cette émission

Le Liban cumule crise économique, politique et sanitaire... Hier, un mois après l’explosion au port de Beyrouth, un gigantesque incendie y a ravagé un entrepôt… un entrepôt de la Croix-rouge qui abritait des centaines de milliers de colis alimentaires.

Pacte de "visibilité" et représentation de l'Outre-Mer dans les médias. Sébastien Folin revient sur la disparition de France Ô, la chaîne publique des Outre-mer.

Boycott à la NBA et #BlackLivesMatter : Les joueurs lèvent le boycott, décidé à l'origine pour protester contre les tirs de police contre l'Afro-Américain Jacob Blake. Les playoff devraient reprendre. Voilà qui devrait faire plaisir à Trump qui avait accusé jeudi la NBA d'être devenue une "organisation politique".

