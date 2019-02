Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Juliette Binoche à l'occasion de la sortie du film « Celle que vous croyez » de Safy Nebbou

L'actrice Juliette Binoche, le 10 février 2019 à Berlin. © Getty / Matthias Nareyek

Juliette Binoche est à l'affiche du film « Celle que vous croyez » de Safy Nebbou avec François Civil, Nicole Garcia, Marie-Ange Casta, Guillaume Gouix, Jules Houplain, Jules Gauzelin et Charles Berling

On peut avoir banni la viande de notre assiette, acheter les pâtes et les graines en vrac, tendre vers le zéro déchet et utiliser des toilettes sèches… tout cela sera ruiné par un seul vol en avion… C’est l’un des petits arrangements avec notre conscience écolo…

Les Français ne se passionnent pas pour les élections européennes. 55% des électeurs envisagent même de s’abstenir. Tandis que’EELV se lance à corps perdu dans l’élection et Yannick Jadot a décidé d’y aller en solo…

Ca y est, nous en sommes arrivés au point où les 18-34 ans ont subi plus de chirurgie esthétique que les 50-60 ans… Ca signifie que la chirurgie ne s’emploie plus à rajeunir mais à transformer… pour ressembler aux influenceuses d’Instagram et de Snapchat…

Le moment Meurice : Bien-être animal et abattoirs

La chronique de Juliette Arnaud : le film "Celle que vous croyez" avec notre invitée

La chronique de Pablo Mira : La France, pays de fainéants

