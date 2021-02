Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud ont reçu Lous and the Yakuza pour la sortie de son premier album "Gore" le 16 octobre dernier et le physicien et philosophe des sciences Etienne Klein pour la sortie de son nouveau livre "Psychisme ascensionnel" aux éditions Arthaud.

Lous and The Yakuza

Lous and the Yakuza est une auteure-compositrice-interprète, rappeuse et mannequin belgo-congolaise née le 27 mai 1996 à Lubumbashi.

Marie-Pierra Kakoma, de son nom de scène Lous and the Yakuza, s'est fait connaître après la sortie de son premier single Dilemme en septembre 2019, suivi de Tout est gore en décembre 2019 et de Solo en mars 2020. En 2016, elle est apparue dans le clip BruxellesVie de l'artiste belge Damso.

Lous est une anagramme de Soul et the Yakuza fait référence à tous ceux qui travaillent pour elle, que ce soit sur scène ou en coulisse.

Elle a sorti son tout premier album Gore le 16 octobre dernier, composé de 10 titres produits par El Guincho. Son univers musical très influencé par la rumba Congolaise se marie parfaitement avec les racines latines de El Guincho.

Les multiples inspirations musicales de Lous sont le reflet de son identité : une femme plurielle, oscillant entre envie de solitude et besoin d’être entourée, entre douceur et force, entre joie et désespoir...

Souvent, Gore nous plonge dans des souvenirs douloureux : une agression dont elle a été victime sur Quatre Heures du matin (“Je n’ai pas vu mes agresseurs /Je me souviens juste de leurs odeurs”), ce grand sentiment de solitude qui la ronge sur Solo (“Quoi que l’on dise on restera solo/Quoi que l’on fasse on restera solo”), ou encore l’expérience de la trahison sur le solennel Messes basses (“Rigolera bien qui rira le dernier/Les sourires faux sont souvent cachés”).

Etienne Klein

Etienne Klein, né à Paris en 1958, est le deuxième enfant d'une famille catholique qui comptera sept enfants. Son père est ingénieur en électro-technique et sa mère femme au foyer.

Depuis 1991, Étienne Klein écrit des ouvrages, essentiellement autour de l'idée que la physique peut obliger à s'écarter des pensées les plus ordinaires. Étienne Klein a ainsi consacré plusieurs essais sur la question du temps notamment Les Tactiques de Chronos et Le Facteur temps ne sonne jamais deux fois. Il y montre comment les formalismes de la physique obligent à faire la distinction entre le temps et le devenir, et plus particulièrement entre le cours du temps et la flèche du temps.

Étienne Klein est membre du Conseil scientifique de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) de 2013 à 2016. De 2007 à 2013, il fait partie du Conseil d'analyse de la société présidé par Luc Ferry. En 2013, il est élu membre de l'Académie des technologies. En 2016, avec le sociologue Gérald Bronner, il mène pour cette institution une étude sur la perception des risques.

De septembre à décembre 2014, à la demande du ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, Etienne Klein a présidé le jury de la Conférence nationale sur l'évaluation à l'école. De 2010 à 2018, Étienne Klein a présidé le jury des prix Diderot.

De septembre 2012 jusqu'en mars 2014, il a animé tous les jeudis matin une chronique sur France Culture, Le Monde selon Étienne Klein. Depuis septembre 2014, il anime sur cette même chaîne l'émission La Conversation scientifique, diffusée les samedi.

En 2018, Etienne Klein est membre du jury du Prix de littérature politique Edgar-Faure. Actuellement, Etienne Klein dirige le Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière tout en menant une carrière de vulgarisation autour des questions soulevées par la physique contemporaine. Il enseigne également à l’Ecole centrale.

Les tubes engagés mais incompris... Si vous avez longtemps pensé que c’est l’amour qui a assassiné Marcia, n’ayez pas honte, vous n’étiez pas seul dans ce cas. On a tous tellement dansé sur cette chanson qu’on n’a pas fait gaffe que le sujet du titre c’était une danseuse mourant du cancer.

Un Happy End et une histoire de princesse dans l’actualité, un miracle en cette année 2020 qui vous est offert par la Belgique. Il a fallu sept ans de procédure judiciaire à Delphine pour contraindre l’ancien roi Albert II à reconnaître sa paternité et ainsi obtenir le titre de princesse.

L’opérateur historique de téléphonie mobile en France, Orange, lance son réseau 5G aujourd’hui, dans 15 villes de France. Sans l’avoir choisi, nous entrons dans un monde où nous pourrons envoyer nos photos avant même de les avoir prises… de quoi susciter quelques craintes chez certains d’entre nous...

Il fut un temps où la montagne était plus valorisée... Les stations de ski françaises sont ouvertes mais pas les remontées mécaniques. Alors, direction la Suisse ?

