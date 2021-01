Bonjour la France Inter ! Bienvenue à l'International business center... de la galéjade.

La chronique de Mélanie Bauer : " The Beginning, the Medium, the End and the Infinite" - Ikoqwe

The Beginning, the Medium, the End and the Infinite" - Ikoqwe La chronique de Waly Dia : Procureurs, doudounes et pingouins

Procureurs, doudounes et pingouins La chronique de Constance : Madame la Culture est l'invitée de "BoomBoomerang"

Madame la Culture est l'invitée de "BoomBoomerang" Le moment Meurice : 66 millions de procureurs ?

66 millions de procureurs ? La chronique de Juliette Arnaud : "Un singe en hiver" d'Antoine Blondin (3)

"Un singe en hiver" d'Antoine Blondin (3) La chronique de Thomas Croisière : Souvenirs de cinéma : "Léon" de Luc Besson

Les exercices

Alex Vizorek

Joe Biden a fait retirer le "bouton à Coca light" de Donald Trump du bureau ovale. Ce fameux bouton qui faisait arriver une canette de coca light au Président. Emmanuel Macron a également un bouton qui fait apparaître quelque chose dans son bureau, mais quoi ?

A. Le Bouton Mimi Marchand qui fait apparaître des journalistes de Paris Match pour le prendre en photo en bras de chemise

B. Bouton Manuel Valls, un bouton qui fait apparaître à n’importe quel moment quelqu’un de disponible pour n’importe quel poste à responsabilité!

C. Bouton Islam. Un bouton qui fait immédiatement apparaître une polémique sur une religion au hasard pour remplir les émission de CNEWS d’autre chose que des échecs gouvernementaux.

D. Le bouton jus détox. Un jus d'açaï antioxydant qui aide à lutter contre le vieillissement prématuré des cellules et prévient ainsi l'apparition de maladies cardiovasculaires ainsi que le relâchement cutané… oui Ali Rebeihi écrit quelques exercices aussi.

Charline Vanhoenacker

Les premiers skipper du Vendée Globe vont arriver dans une grosse semaine aux Sables d'Olonne. Ils naviguent actuellement à une vitesse de 16 nœuds. Peux tu nous dire combien vaut 1 nœud en km/h ?

A. Ça dépend du nœud, s’il est serré ou pas...

B. Big Up Georges Pernoud, je suis trop triste pour répondre.

C. 1,852 km/h

D. J'en appelle solennellement à Olivier Veran pour qu'il accélère la vaccination et qu'on arrête enfin avec ces questions à la con.

Guillaume Meurice

Hier Jean-Yves Le Drian a déclaré sur France Inter que le Sahel était je cite “notre frontière Sud” avant de vomir son yaourt et d’être raccompagné par l’infirmière de l’EHPAD "Le quai d’Orsay" jusqu’à sa chambre. Alors petit exercice de géographie : quelle est notre véritable frontière sud.

A. La couille droite d’Eric Zemmour

B. La couille gauche de Jean-Marie Le Pen.

C. La couille "et de droite et de gauche" de Manuel Valls. Ça dépend quelle tête de gland est au pouvoir.

D. Il n’y a pas de frontière à la France. La France, c’est avant tout un état d’esprit. Un monde dans lequel les hommes et les femmes se retrouvent, se croisent, et s’aiment. C’est une vie qui naît au grès d’une rencontre, d’un message d’amour. L’amour tel que...

Mais qu’est ce que vous faites là ?

Ben comme Edouard Baer n’a pas parlé sur France Inter depuis plusieurs semaines, il m’a demandé d’écrire quelques réponses !

Euh oui mais il sait qu’on n’a pas les moyens de le payer.

Ah ! Bon ben il annule cette réponse. Bon alors vous en avez que 3 et c’est même pas sûr qu’il y en ait une bonne dedans.

Le concours de dessin

Une nouvelle souche du virus est apparue aux Etats-Unis… C’est un nouveau variant appelé “le variant californien”. Sauras-tu le dessiner ? Tu peux t'inspirer de la musique des Beach Boys...

La programmation musicale

Lizzo - Truth Hurts

Delgres - 4 ed maten

