"Par Jupidémie !", c'est l’émission qui grille l’actualité sur la plancha de la rigolade… Un 68ème numéro ce jeudi placé sous la devise : "La France a perdu le bac philo, mais la France n’a pas perdu Blanquer"

Au sommaire de ce mercredi 68ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique de Constance : La Saint Prosper

Les classiques de Juju : L'amie américaine, de Serge Toubiana

La chronique de Mélanie Bauer : Good good things, de Blundetto

Le Moment Meurice : les déconfinés du jour. Aujourd'hui Guillaume Meurice est allé interroger ses concitoyens dans la rue en vue d'anticiper le futur remaniement ministériel...

La chronique de Waly Dia : Quel sujet traiter ?

La chronique de Thomas Croisière : The Big Lebowski, de Joel Cohen

La programmation musicale

Carnaval, Voyou

Sunset strip, Je Sunde

Walk this way, Run DMC, Aerosmith

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Actualité avec Alex Vizorek

Hier, Cédric O, le secrétaire d’Etat au numérique a dressé un premier bilan de l’application StopCovid. Sauras-tu nous dire combien de personnes ont été averties grâce à cette application à 1 près ?

A. 250 ce qui est bien mais top

B. 3000 ce qui prouve la grande efficacité du dispositif

C. 13 ce qui serait vraiment humiliant

D. 14 putain ne me dites pas que c’est la bonne réponse ?

Mathématiques avec Charline Vanhoenacker

Olivier Veran a annoncé une enveloppe de 6 milliards pour revaloriser le salaire des soignants. Afin que ta grand-mère comprenne cette info, convertit ce montant en Francs sachant qu’un 1 euro vaut 6,55957 francs.

A. Oulà vous êtes sûrs que vous voulez faire du calcul mental le 25 juin

B. Environ 40 000 000 000 francs mais va falloir arrêter de faire bosser les auditeurs comme ça. Achetez vous une calculette

C. 39 357 420 000 J’ai bon ? J’ai bon ?

D. Ma mamie demande qui est Olivier Véran ?

Géographie avec Guillaume Meurice

La situation du coronavirus en Guyane commence à être inquiétante, ce qui fait qu’on n’a jamais autant entendu parler de la Guyane. Mais saurais-tu me dire ce qu’est la Guyane ?

A. Une île située au Nord de la Réunion, et juste en dessous de la Nouvelle Calédonie, selon le géographe Emmanuel Macron

B. Un DOM, ou… non c’est un TOM. Attends non je crois que c’est une ROM. oh puis de toute façon en métropole on n’en a rien à foutre de nos territoires

C. Une collectivité territoriale unique

D. Un Club med magnifique, avec des gens formidables, des gens qui n’ont rien mais qui donnent tout

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

A vos crayons !

Thème du jour : Toi aussi, écris ta tribune de 10 lignes pour dénoncer un terrible scandale qui t’indigne… (ça peut être les brèves dans les journaux d’information, les choix musicaux de Mélanie Bauer ou une indignation qui n’a rien à voir avec l’émission…) Fais-là signer par tes parents, tes frères et soeurs et tes amis et envoie-là nous ! On publiera la meilleure tribune sur notre page Facebook.

