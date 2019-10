Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, mais que l'on vous promet encore de bons moments : voici le best de Danièle Thompson venue pour son livre "Gérard Oury. Mon père, l'as des as" (La Martinière) et le best de Cynthia Fleury, venue pour un essai : "Le soin est un humanisme" (Gallimard).

Cynthia Fleury et Danièle Thompson © Sylvain Lefevre/Getty et Cynthia Fleury/AFP

Danièle Thompson (rediffusion du 2 mai 2019)

Scénariste, dialoguiste, réalisatrice et écrivaine, Danièle Thompson est la fille de Gérard Oury et de Jacqueline Roman.

Née à Monaco, ses parents s'y sont alors réfugiés pour fuir les persécutions vichystes de l'Occupation envers les Juifs. C'est pourquoi son père ne la reconnaît pas à la naissance, pour qu'elle puisse porter le nom de sa mère et éviter la répression.

Au début des années 1960, elle emménage avec sa mère à New York où elle suit tout d'abord des études d'histoire de l'art. En 1962, elle épouse le financier américain Richard Thompson avec qui elle a deux enfants.

Elle revient en France quatre ans plus tard et débute une longue collaboration de scénariste avec son père : de La Grande Vadrouille à Vanille Fraise en 1989. C'est à elle que l'on doit certains des films phares des années 1970-1980, parmi lesquels Les Aventures de Rabbi Jacob et La Boum qui laissent transparaître son thème de prédilection, à savoir "la famille et ses défauts".

Plusieurs fois, elle est nommée dans les cérémonies les plus prestigieuses, par exemple pour les Oscars 1976 avec le scénario de Cousin, Cousine ou pour les Césars 1995 avec le scénario La Reine Margot.

Elle passe à la réalisation en 1999 avec La Bûche dans lequel joue un casting flamboyant : Sabine Azama, Emmanuelle Béart, Charlotte Gainsbourg, Claude Rich ; ce qui atteste d'ailleurs d'un goût particulier pour les comédies chorales, à l'image du film Le code a changé (2009).

En juin 2019, elle est aux côtés de Sandrine Bonnaire pour la 33e édition du Festival du film de Cabourg, puis pour la 30e édition du Festival du film britannique de Dinard.

La comédie sociale « à la française » est un genre qui se déploie sur nos grands écrans et qui rencontre un large publique… Dans la comédie sociale, la Soupline de l’humour adoucit les sujets rugueux…

Cynthia Fleury (rediffusion du 21 juin 2019)

Philosophe et psychanalyste, Cynthia Fleury a longtemps enseigné la philosophie politique à l'American University of Paris et été affiliée chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle.

Depuis 2017, elle enseigne à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et dirige la chaire de philosophie à l'Hôpital Sainte-Anne.

En 2000, elle soutient à Paris IV une thèse de doctorat en philosophie intitulée "La métaphysique de l'imagination", puis, quelques années plus tard, une habilitation à diriger des recherches.

Elle fonde deux ans plus tard un Prix de philosophie et porte un intérêt notamment à l'artiste Philippe Pasqua.

Elle revendique un engagement politique à gauche, notamment par son appel au vote pour Ségolène Royal lors des élections de 2007. Elle a également participé de manière active au mouvement citoyen "Collectif Roosevelt", comptant parmi ses membres le socialiste Pierre Larrouturou, l'urgentiste Patrick Pelloux, le sociologue Edgar Morin, l'humoriste Bruno Gaccio... En 2018, elle soutient le collectif européen Pacte Finance Climat luttant contre le réchauffement climatique.

Le clivage gauche – droite serait-il si naturel qu’il revient au galop ? Est-on vraiment en train de réussir à le dépasser, ou est-ce qu’il va revenir tel un boomerang au visage de ceux qui prétendaient s’en être débarrassés.

Le cannabis thérapeutique démarrera sa phase d’expérimentation en 2020… La presse en parle abondamment parce qu’attention, le cadre de l’expérimentation a enfin été dévoilé… On espère tous voir ça un jour avant de mourir. En attendant…

