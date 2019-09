Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent Elliot Lepers, "digital native" se définissant comme "designer de politique". Militant environnemental et féministe, il est cofondateur de "Le Mouvement" pour "défendre le bien commun, faire pression sur les décideurs, et gagner des batailles dans la loi et l'opinion".

Elliot Lepers, "digital natives", "designer de politique", militant environnemental et féministe, cofondateur de "Mouvement" invité le 16 novembre 2018 d'Ali Baddou à 7h50 sur France Inter. © Capture d'écrans France Inter/Dailymotion

Déjà dans son berceau, Elliot Lepers est bercé par une tradition familiale vigoureusement engagée dans le journalisme et dans la justice. La grand-mère paternelle, britannique, a été mariée au résistant Roland Lepers, lesquels auront un enfant : John-Paul, père d'Elliot, journaliste politique, fondateur en 2007 de LaTéléLibre et ayant travaillé successivement à TF1, Canal, France Télévision, Arte. Côté mère, Nathalie Leruch est aussi journaliste et directrice de développement d'une boîte de production.

Dès l'école primaire, il s'insurge contre le gâchis en pétitionnant pour expédier les surplus alimentaires aux SDF : sa première révolte !

Après son baccalauréat, il intègre à 17 ans l'Ecole nationale des arts décoratifs de Paris mais insatisfait de l'enseignement dispensé et de l'élitisme ambiant, il part une année à Berlin et se nourrit des structures en faveur du service public. En 2011, il participe à des manifestations au sein de l'établissement, sortes de grèves créatives mobilisant des centaines d'étudiants et aboutissant à une exposition, soutenue par les professeurs.

Parallèlement, il est le directeur artistique d'Eva Joly, candidate à la présidentielle de 2012 représentant le parti Europe Ecologie Les Verts. C'est notamment à lui que l'on doit les fameuses lunettes rouges de la femme politique et les vidéos humoristiques.

Quatre ans plus tard, il lancera avec Caroline De Haas la pétition contre la réforme de la loi du travail qui récoltera plusieurs milliers de signatures.

Enfin, Elliot Lepers est l'auteur de plusieurs créations numériques : de l'application "90jours" disponible gratuitement sur smartphones visant à modifier nos habitudes pour faire de nous des citoyens écologiquement responsables, en passant par "Amazon Killer", un module également gratuit installable sur son navigateur pour contourner le géant américain et localiser une librairie indépendante.

Afin de militer pour les droits des femmes et lutter contre les propos sexistes, il a créé les sites "343connards.fr", "Expertes.eu" ou encore "Macholand.fr".

Son site internet : https://getelliot.com/

