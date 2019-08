Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Michel Chapoutier à la tête d'une des plus grandes entreprises familiales de vin français. Son exploitation, basée sur la biodynamie, détient des vignes en France, en Australie et au Portugal, et s'exporte principalement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Belgique.

Michel Chapoutier, président d'Inter-Rhône, négociant et producteur de vins en conférence de presse à Avignon le 30 mars 2017. © Maxppp / PHOTOPQR/LE DAUPHINE ; Angelique SUREL

Précurseur de la culture biodynamique et initiateur des étiquettes écrites en Braille, Michel Chapoutier est président d'Inter Rhône et du syndicat national des négociants (UMVin), mais également fin amateur d'arts premiers. Ce viticulteur et négociant en vin a fait ses classes en Californie, avant de racheter l'entreprise familiale alors sur le déclin dans les années 1990. Modernisation et exportation deviennent les étendards de la maison. Autodidacte et avec son franc parler, il ne se définit pas comme un militant écologiste et note le bouleversement entraîné par les "Millenials" à propos de la production et de la consommation de vin.

Donald Trump a réitéré sa menace de taxer les vins français. Les maires de Bordeaux et Libourne tentent de l’amadouer en lui offrant des bouteilles de grand cru. Et ils lui répondent quoi, les vignerons français, au buveur de coca ?

Nous sommes partis en vacances en laissant derrière nous la grève aux urgences. Le gouvernement aussi parce que quand on est revenus, le problème était toujours là… C’est long les urgences

Quelques vignobles se muent en galerie d’art pour accueillir des œuvres. Les artistes s’invitent sur la route des vins pour que vous mettiez un peu d’art dans votre nectar…

Le moment Meurice : Géopolitique archédoise

La chronique musicale de Mélanie Bauer : Parce qu'il n'y a pas que du rire dans la vie... Il y a Ride

La chronique de Roukiata Ouedraogo : Hommage aux tirailleurs sénégalais