Comme tous les mercredis, retrouvez Par Jupiclasse, l'émission destinée à la jeunesse apprenante (rien de trop sérieux n'ayez pas peur). Et voici la devise du jour : "Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est jamais gratuit... et encore moins les masques"

Au sommaire du premier numéro de Par Jupiclasse :

La chronique de Constance : Professeure des écoles

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : Frankenstein de Mary Shelley

La chronique musicale d'Aldebert : Retour de vacances et gestion des enfants

La moment Meurice : Comment sauver l'avenir ?

La chronique d'André Manoukian : Le cluster

La leçon du jour : Comment expliquer la différence entre la gauche et la droite ?

La chronique de Thomas Croisière : Bugsy Malone d'Alan Parker

Les exercices de Par Jupiclasse :

Géographie avec Alex Vizorek

Un navire de marchandises s'est brisé en deux au large de l'île Maurice, provoquant une marée noire, car le pétrole s'est échappé dans la mer. Heureusement, on a le droit de s'en fiche puisque l'île Maurice c'est très loin et en plus ça n'appartient plus à la France depuis 1810. Question Géographie : où se situe l'île Maurice ?

A) Entre l'île René et l'île Jean-Pierre

B) Dans l'Océan du gauchisme, puisque l'île devait s'appeler l'île Meurice

C) Dans l'Océan indien, au large de Madagascar... d'ailleurs un des personnages de Madagascar s'appelle Maurice

D) En Polynésie Française, près de Bora-Bora... l'île a failli s'appelle l'île Maurice-Maurice !

E) Au large de Nuremberg, d'où son surnom Maurice Papon

Français avec Charline Vanhoenacker

Cet été, la Ministre de l'Ecologie, Barbara Pompili, a autorisé l'utilisation des néonicotinoïdes (pesticides tueurs d'abeilles). Pourtant, il y a quatre ans, elle demandait leur interdiction devant l'Assemblée nationale. Quand un ministre fait le contraire de ce pour quoi il s'est battu, on dit qu'il a "avalé une couleuvre". Mais de quelle figure de style s'agit-il ?

A) La synecdoque

B) La politique

C) La métaphore

D) Aucune des trois réponses précédentes parce qu' "avalé des couleuvres", c'est une épreuve de Koh Lanta !

Histoire avec Guillaume Meurice

Nous avons un tout nouveau gouvernement et quelle surprise, Jean-Yves Le Drian en fait encore partie ! Il est donc ministre sans interruption depuis 2012. Parmi les évènements suivants, lesquels se sont déroulés en 2012 ?

A) On a souhaité le 100 ème anniversaire de Jean-Yves Le Drian

B) Roselyne Bachelot inaugurait la chaîne D8 bras dessus, bras dessous avec Cyril Hanouna

C) La fin du monde selon le calendrier Maya

D) André Manoukian faisait pour la première fois la chronique qu'il nous a refaite toute à l'heure

Le concours de dessin #ParJupiclasse :

Tous les mercredis, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : "Dessine les vacances du coronavirus". Raconte-nous dans ton dessin comment le méchant virus il a passé l'été. Tu peux l'imaginer se prélassant sur la plage avec le dernier Marc-Lévy, déguisé en mousquetaire au Puy du Fou, ou peut-être a-t-il fondu avec la canicule ?

Poste ton dessin sur Twitter avec le #ParJupiclasse. Tu as jusqu'à vendredi après-midi pour laisser ton imagination guider tes crayons...

Retrouvez les dessins sur la page Facebook de l'émission !