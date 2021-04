Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'activiste et militante écologiste Camille Etienne.

Camille Etienne © AFP

Biographie

Camille Etienne a grandi au cœur de la Savoie rurale dans une famille au mode de vie quasi-décroissant. Cependant, ce n'est qu'après l'obtention de son baccalauréat option montagne et son arrivée à Sciences Po à Paris, que Camille Etienne prends conscience de la question écologique, mais surtout, qu'elle n'est pas évidente pour toutes et tous. En troisième année de licence, elle effectue ainsi un échange avec la Finlande, pays considéré comme un modèle sur les questions écologiques. Elle y suit des cours de “sciences dures”, soucieuse de combler ses lacunes sur le plan scientifique.

De l'animation d'une conférence TEDx intitulée "Repenser l'agriculture à l'intérieur de ses limites" à son rôle de porte-parole au sein du mouvement "On est prêt", c'est son intervention à l'Université d'été du MEDEF qui donnera à Camille Etienne une réelle visibilité médiatique : Moquée, interrompue, ricanée, la jeune activiste tient tête à une intervieweuse particulièrement condescendante sous les yeux médusés du patronat français.

Camille Etienne alterne donc entre réalisation de court-métrages engagés, lobbying politique, militantisme sur les réseaux sociaux et entretiens avec des experts, ce qui lui vaut de faire partie des 50 françaises qui ont marqué l’année 2020 aux côtés de Virginie Despentes ou encore Adèle Haenel selon Vanity Fair.

Actualité

La #LoiClimat est débattue à l'Assemblée Nationale depuis bientôt 3 semaines. Cette loi était censée retranscrire les mesures de la Convention Citoyenne pour le Climat. Face à la très mauvaise retranscription des proposition citoyennes, Camille et une poignée d’experts, de citoyens et de militants ont rédigé des amendements afin de pousser les députés à les adopter et ont manifesté devant les institutions de pouvoirs afin de débattre avec les parlementaires. Suite à long bras de fer avec le préfet de Paris, l'autorisation a été donnée malgré les circonstances sanitaires.

Au sommaire de cette émission

Une affiche de campagne d’Europe écologie les verts vient d’enjailler subitement les régionales ! On n’était pas prêts ! Eux non plus puisque les écolos l’ont retirée. L’affiche incitait les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales, parce que les boomers, eux, ont prévu d’aller voter…

Les mentalités évoluant, les jeunes élèves des grandes écoles publiques françaises sont comme d’autres jeunes de plus en plus soucieux de l’état de la planète et n’ont plus trop trop envie de travailler pour les industries fossiles. Comme au hasard Total.

Les femmes qui ont des règles douloureuses sont autorisées à poser un jour de congé payé, dans une petite entreprises montpelliéraine qui est la première à mettre en place cette mesure déjà appliquée en Asie…

Retrouvez toute l'équipe de Par Jupiter !

La programmation musicale