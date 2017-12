Aujourd'hui, nous vous proposons un florilège des émissions avec Laurent Voulzy et Tonie Marshall

Tonie Marshall au Festival de Cannes en 2017 © Getty / Epsilon

Charline et Alex recevaient le 29 août Laurent Voulzy pour son nouvel album "Belem"

Au programme : Les coursiers ne seront plus payés à l'heure mais à la course et le pourboire réduit.

Chroniques : La chronique d'André Manoukian sur le disque de l'invité et Le moment Meurice sur "Les expressions du Havre"

Programmation musicale : "My My Hey Hey (out of the blue)" Neil Young

Le 9 octobre, Tonie Marshall était invitée pour son film "Numéro une"

Au programme : Le che est mort il y a 50 ans et les livres que les lecteurs n'arrivent pas à achever

Chroniques : La chronique d' Hippolyte Girardot et la chanson de Frédéric Fromet