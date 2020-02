Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le comédien et humoriste Benjamin Tranié pour sa pièce de théâtre 'Le Dernier Relais' co-écrite et mise en scène par Zaïd Sahebdin, prochainement en tournée dans toute la France.

Originaire de Coulommiers, Benjamin Tranié se destinait aux métiers de la communication avant de fouler les planches. Après son erasmus et un diplôme décroché à l'ESP, la comédienne Mily Neau lui propose d'intégrer sa troupede théâtre. Il donne alors de régulières représentations sur les planches, en parallèle d'un métier de community manager.

Connu pour sa caricature des « beaufs » sur Youtube, il a débuté à la télévision en 2015 sur la chaîne Comédie! avec « La Grosse Emission » avant d'intégrer « Les 30 glorieuses » sur Radio Nova où il officia durant deux saisons en qualité de chroniqueur.

Dans 'Le dernier relais', sa dernière pièce de théâtre co-écrite et mise en scène par Zaïd Sahebdin, il nous fait vivre les dernières vingt-quatre heures d'un restaurant autoroutier. Après plus de trois décennies de bons et loyaux services, son gérant accepte de le revendre à la chaîne de fast-food Burger King contre l'alléchante somme d'un million d'euros. Forte de son succès, la pièce à été prolongée au théâtre Trévise (Paris 9ème) les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 28 février 2020, avant d'être en représentation dans toute la France.

Sommaire

Les supporters italiens sont autorisés à venir à Lyon pour le match OL / Juventus… Ils ne viennent pas des six régions de la Botte où les matches se jouent à huis-clos… Alors face au Coronavirus, l’économie mondiale s’arrête mais pas le foot ? Les supporters de l’OL ne sont pas hyper rassurés…

Le Premier Ministre a un agenda rural, et pour que vivent les campagnes, il s’agit de soutenir les petits commerces. Notamment ceux où on s’hydrate … ainsi va naître la renaissance de la France des bistrots. Super! A un détail près, dans les bistrots parfois on ne fait pas que s’hydrater…

« Burger Quiz », « Quotidien », « Hanouna »… les rigolos à la télé collaborent avec des co-auteurs qui écrivent des blagues, imaginent des situations, bref, c’est à plusieurs qu’ils font tourner le moulin de la rigolade… Quel est leur modus operandi ?

Retrouvez toute l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

La chronique de Mélanie Bauer : Benjamin Sportès, Futuro Pelo

Le Moment Meurice : Agriculture 4.0

La chronique de Thomas Bideguain : Le sens de l'histoire