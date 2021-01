Charline Vanhoenacker et Thomas Croisière reçoivent l'auteur de bande-dessinée Guy Delisle pour la sortie de ses "Chroniques de Jeunesse" aux éditions Delcourt.

Guy Delisle © VOLLMER_LO

Biographie

Guy Delisle naît le 19 Janvier 1966 à Québec au Canada dans une famille de quatre enfants. Sa mère, professeure de "sciences familiales" (elle apprend à ses élèves à coudre, à gérer leur budget, à faire à manger, etc.) et son père, dessinateur industriel dans une usine de pâte à papier, divorcent lorsqu'il a 6 ans.

Guy Delisle se passionne très tôt pour les classiques de la bande dessinée franco-belge, notamment Astérix, Tintin, Blake et Mortimer, et tout particulièrement Lucky Luke. Cependant, au Québec, le marché de la bande dessinée est quasi inexistant et aucune école n'est spécialisée dans la BD. Il effectue donc un détour par le cinéma d’animation au Sheridan College de Toronto, avant de venir en Europe en 1988.

Après ses études, il travaille dans différents studios à travers le monde : à Montréal pendant deux ans, puis en Europe (Allemagne, France), en Asie (Chine, Viêt Nam, Corée du Nord, Jérusalem) et à La Réunion.

Il réalise en 1994 son premier court-métrage : Trois petits chats et ses expériences de superviseur d'animation en Asie lui donnent de la matière pour deux albums autobiographiques, Shenzhen en 2001 et Pyongyang en 2003. En 2007, il relate dans Chroniques birmanes son séjour d'une année à Rangoon où il a suivi son épouse, expatriée de Médecins sans frontières. Quatre ans plus tard, paraît Chroniques de Jérusalem; l'album lui vaut le prix du meilleur album au festival d'Angoulême en 2012. En 2013, il publie Le Guide du mauvais père, histoires courtes humoristiques sur la difficulté d'élever ses enfants. En 2016, paraît S'enfuir, récit d'un otage français dans le Caucase.

Chroniques de jeunesse

Son nouvel album, Chroniques de jeunesse, va paraître aux éditions Delcourt collection Shampooing le 27 janvier 2021 !

Dans ces nouvelles chroniques, l'auteur raconte sa vie à l'usine au Québec, lorsqu'il a travaillé trois étés dans une usine à papier, alors qu'il était étudiant. A partir de cette expérience de jeunesse, il dresse un portrait tendre et très drôle du monde du travail et questionne les relations qu'il entretient avec son père, lui-même salarié dans l'usine.

J'ai 17 ans, j'arrive dans cette usine. Ils me demandent ce que je faisais comme études, j'ai dit que je faisais les Beaux Arts, il y eu un blanc. Pour eux, c'était complètement looser. Tous les étudiants qui passaient dans cette usine, ils faisaient soit des études de droit soit des études de dessin.

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique de Constance : Aujourd'hui, je suis une femme libérée

Aujourd'hui, je suis une femme libérée La chronique de Clara Dupont-Monod : "Chroniques de jeunesse" de Guy Delisle

"Chroniques de jeunesse" de Guy Delisle Le moment Meurice : Occuper une ancienne école pour loger 200 migrants ?

Au sommaire de cette émission

Face au variant britannique du Covid-19, de nombreux pays européens optent pour la fermeture TOTALE de leurs frontières, à commencer par la Belgique... Bref, ça valait la peine d’en faire des tonnes sur le Brexit… ça Bexit aux quatre coins du continent !

600 auteurs appellent au boycott du Festival d’Angoulême si leurs revendications ne sont TOUJOURS pas entendues. Car si le marché de la BD est florissant, plus de la moitié d’entre eux gagne moins que le SMIC...

Podcasts, chaînes YouTube et réseaux sociaux : les médias vulgarisent de plus en plus la linguistique... Après le débat pain au chocolat/chocolatine, quid du débat galette/gâteau des rois ? La fascination pour le langage et ses évolutions ne cesse de croître car la langue est un sujet qui concerne tout le monde...

La programmation musicale

Lou REED - Vicious

Gael FAYE - Lundi méchant

ALLER PLUS LOIN

LIRE | BD : Chroniques de jeunesse de Guy Delisle, retour sur les années d'apprentissage

REGARDER | Guy Delisle : comment dessiner Chroniques de jeunesse :

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !