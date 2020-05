"Par Jupidémie !", c'est l'émission où la rigolade ouvre les parcs et jardins de l’actualité… même en zone rouge... parce qu'elle étouffe, l’actualité, elle a besoin d’air, l’actualité… Un 47ème numéro ce mardi placé sous la devise : "La liberté des uns s’arrête là où commence le marquage au sol".

Alex, Charline, Guillaume, Clara, Thomas et Juliette... Par Jupidémie © Radio France / Thomas Croisière

Au sommaire de ce mardi 47ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique de Constance : La Ferme des Animaux

Les classiques de Juju : "Le Grand Meaulnes", d’Alain Fournier (2/4)

La chronique de Mélanie Bauer : BT 93

Le Moment Meurice : les déconfinés du jour. Aujourd'hui est allé recueillir l'avis des Français sur l'application Stop COVID.

La chronique de Clara Dupont-Monod : 1520, Guillaume Frantzwa

La chronique de Thomas Croisière : Crocodile Dundee, de Peter Faiman

La programmation musicale

Du Bonheur, Jean-Louis Aubert

Stop this flame, Celeste

Brimful of asha, Cornershop

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Mathématiques avec Alex Vizorek

Avec les gestes barrière la pause-café au travail est menacée de disparition. Sachant que Guillaume passe environ 200 jours par an au bureau. Qu’il paie sa tournée de café 2 fois par jour. Qu’Alex prend à chaque fois un court sans sucre, car il fait attention à sa ligne et ça se voit, que Charline prend un long car elle aime le faire durer le plaisir et que Juliette prend un Irish Coffee mais uniquement le matin. A 50 centimes le café, combien peut économiser Guillaume sur une année grâce à la distanciation physique ?

Vocabulaire avec Charline Vanhoenacker

Le gel hydroalcoolique est parfois qualifié de “virucide” car il élimine le virus. Le terme “virucide” est étymologiquement impropre car on ne tue pas le virus, il n’est pas un organisme vivant, mais bref, l’usage du terme “virucide” semble toléré. Alors dans la liste qui suit, qu’est-ce qui est éliminé par le suffixe cide ? (Exemple : “bactéricide”, vous devez répondre tue la bactérie)...

A. Insecticide

B. Liberticide

C. Glucide

D. Ecocide

Français avec Guillaume Meurice

Après avoir dit : « Renault ne doit pas fermer d’Usine » et ensuite avoir dit « L’Etat ne s’opposera pas à la fermeture d’usine Renault » laquelle de ces phrases respecte le style propre à Bruno Le Maire ?

A. L’Etat n’imposera rien à personne.

B. L’Etat ne se laissera pas intimider par un grand groupe industriel

C. Attention Renault, je vais faire les gros yeux et froncer les sourcils très fort !

D. Renault ne doit pas se croire tout permis alors qu’on les subventionne grassement

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Le gouvernement a baptisé son grand plan pour l’Hôpital le “Ségur de la santé”, car le ministère de la Santé est situé rue de Ségur, à Paris. Toi aussi, invente le nom de ta conférence sociale, c’est facile : tu prends le nom de ta rue, et tu le colles à un sujet de société… et ensuite, tu réalises le dessin que cela t’inspire. Si tu habites rue Jean Jaurès, tu peux créer “Le Jaurès de la filière piscicole”. Si tu habites L’impasse des alouettes, tu peux créer “L’impasse des alouettes du numérique”... et tu la dessines !

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie !

Retrouvez leur dessin sur la page Facebook de l'émission !