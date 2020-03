Mylène Demongeot était venue présenter son livre « Très chers escrocs… » et Serge Bramly son documentaire « Léonard de Vinci, l’homme universel ».

Serge Bramly, romancier, scénariste, critique d’art français, spécialiste de photographie sur France Inter le 14 octobre 2019. © Capture d'écran/Youtube/France Inter

Mylène Demongeot

En 1957, elle a été révélée au grand public avec le film Les Sorcières de Salem de Raymond Bouleau où elle jouait aux côtés d’Yves Montand et de Simone Signoret. Elle a ensuite enchaîné les rôles et participé à une soixantaine de films dont Sois belle et tais-toi de Marc Allegret, Bonjour tristesse dʼOtto Preminger, Faibles Femmes de Michel Boisrond, Les Garçons de Mauro Bollolini , Le Cavalier Noir de Roy Becker, Les Trois Mousquetaires de Bernard Borderie et la trilogie des Fantômas d’André Hunebelle. En 2004, après quelques années d'absence, elle fait son retour au cinéma avec 36 quai des Orfèvres d’Olivier Marchal. Elle a également participé à la série des Camping de Fabien Onteniente.

Sommaire

Serge Bramly

Il est romancier, scénariste et critique d'art. Il a consacré 6 ans à l'écriture d'une biographie de Léonard de Vinci qui a été publiée pour le première fois en 1988. Elle est depuis régulièrement rééditée. C'est un best-seller qui a été traduit dans 20 langues. La dernière version entièrement remise à jour et enrichie a été publié aux éditions Jean-Claude Lattès en avril 2019.

Sommaire

