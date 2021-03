Bonjour la France Interne ! Vous écoutez l’émission qui sans son capitaine s’annonce déjà comme le Costa Concordia du PAF...

Au sommaire de cette émission

La chronique de Thomas Croisière : Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier

: Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier La chronique de Mélanie Bauer : Straight From The Desk 2 - Guts

: Straight From The Desk 2 - Guts La chronique de Christine Gonzalez : L’interview posthume de Pierre Boulez

: L’interview posthume de Pierre Boulez La chronique de Roukiata Ouedraogo :

: La chronique d'Hippolyte Girardot : Procrastinècheun

: Procrastinècheun La chanson de Frédéric Fromet : Tiens, voilà du vaccin

Les exercices

Alex Vizorek

Pierre Ménès qui faisait les commentaires du jeu vidéo Fifa a été viré par EA sports. Alors, petit exercice de sémantique, retrouve dans les phrases suivantes celles qui viennent du jeu Fifa, celles qu’il a prononcées dans la vraie vie, et celles qui sont ni l’une ni l’autre.

“Oh la la ! Quel beau marquage à la culotte !”

“Oh la la ! Quel beau marquage à cause de sa culotte !”

“ooooh, On ne peut plus rien faire !”

“ooooh, Il n’y avait plus qu’à la mettre dedans !”

Thomas Croisière

Alors qu’il vient à peine de commencer son nouveau travail, Joe Biden envisage d'être de nouveau candidat en 2024. Alors petit exercice de mathématiques, quel âge aurait Joe Biden à la fin de son second mandat, en 2028?

Avec la puce 5G qu’ils lui ont injectée avec son vaccin, Joe Biden va rajeunir et être contrôlé par Bill Gates et à DEUX ILS VONT CONQUERIR LE MONDE #MINUS ET CORTEX #NousSachons

86 ans, soit l’âge médian des partenaires de jeu d’Alex Vizorek...

118 000 ans… euh non 1 118 000 ans. J’ai fait une erreur dans les chiffres? C’est pas la première fois.

L’âge, c’est avant tout un état d’esprit… les chiffres ne sont que des réponses à des équations qui ne démontrent rien, car la vie voyez-vous, la vie n’est pas une équation et encore moins un logarithme qui népérien pour attendre, tandis que le temps court, court. Ce temps qui nous rend sérieux. Cette vie qui nous rend moins orgueilleux. Ce temps qui change les plaisirs et si ce n’était pas tout simplement le manque d’amour qui nous ferait vieillir…

Le concours de dessin

Comme Charline a complètement uberisé l’écriture de cette émission, c’est la proposition d’un auditeur ou d’une auditrice: et c’est “Sylbasse Lamirand” qui nous fournit l’idée du dessin du jour.

Comme certains le savent, Guillaume Meurice a sorti un roman la semaine dernière et cette semaine il est absent pour cause de virus. Alors on te propose de dessiner la couverture du prochain livre de Guillaume, qui sera son journal de bord de sa semaine de covidé: Vous choisissez le titre et l’illustration!

Vous postez vos dessins sur Twitter avec le hashtag #ParJupiter !

La programmation musicale