Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Pablo Servigne, collapsologue et chercheur qui se définit comme "in-terre-dépendant". Auteur à succès depuis environ cinq ans, il alarme ses lecteurs sur un probable effondrement du monde suite aux bouleversements climatiques, tout en proposant des alternatives.

Pablo Servigne, auteur, conférencier français, spécialiste des questions de transition écologique, d'agroécologie, de collapsologie et de résilience collective à Montpellier, le 21 janvier 2019. © Maxppp / Guillaume Bonnefont/IP3 PRESS

De formation ingénieur-agronome, Pablo Servigne a lancé le 26 juin 2019 le mook collectif Yggdrasil qui se définit comme "le dernier magazine avant la fin du monde" selon son site. Il a contribué à diffuser la collapsologie qui étudie la vulnérabilité de notre civilisation et son processus d'effondrement. Ses thèmes de recherche portant sur l'entraide, l'agriculture post-pétrole et la résilience nourrissent ses ouvrages collectifs dont Comment tout peut s'effondrer (Paris, Seuil, 2015) et plus récemment Une autre fin du monde est possible (Paris, Seuil, 2018).

Cette première grande mesure de Bolsonaro de foutre le feu à l’Amazonie est déjà un succès… Avec les conséquences qu’on connaît… pour les balades en forêt…

Une alliance des verts avec la droite aux municipales est-elle possible ? Yannick Jadot dit oui, le reste des écolos dit non.

Nous recevons deux fois moins de lettres qu’il y a 10 ans… où en n’en recevait déjà plus beaucoup… Nous sommes passés du pigeon voyageur aux réseaux et du corbeau au troll…

Le moment Meurice : Délinquance et gallinacé sur l'île d'Oléron

La chronique de Constance : La journée du chien

La chronique musicale de Djubaka : Bobby Rush, Sitting on Top of the Blues (Label : Thirty Tigers)