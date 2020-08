Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent aujourd'hui Marie-Rose Guarniéri, libraire indépendante et fondatrice de la librairie des Abbesses pour la rentrée littéraire.

Entière, positive, énergique, engagée pour la diversité éditoriale et l’indépendance des librairies, Marie-Rose Guarniéri commence chez Gibert par un emploi d’intérimaire de trois mois mais finit par y rester 4 ans. Elle dirige ensuite l'Arbre à Lettres pendant une dizaine d’années.

En 1997, elle crée sa propre librairie, rue Yvonne-Le-Tac, sur le butte de Montmartre et fonde l'association Verbes pour valoriser la littérature contemporaine de création, mise à mal aujourd'hui. En 1998, elle fonde le Prix Wepler (prix littéraire), associée à la brasserie le Wepler et la Fondation La Poste pour « aller chercher des auteurs qui se cachent » ainsi que la Fête de la librairie par les libraires indépendants, version française de la Sainte Jordi catalane dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

Elle souligne que le déconfinement a été une période très intense pour les librairies car il fallait répondre à la forte demande.

Les lecteurs ont exprimé à leur libraire leur désir profond pour ce commerce et la lecture

La guerre des maques, acte II. Petit conseil, mettez vos masques, et pas sous lez nez ! Sinon vous risquez de vous retrouvez au cœur d'une baston.

Les fans de Harry Potter sont toujours secoués par les propos transphobes de JK Rowling, qui aurait bien besoin d'un peu de magie pour sortir de cette polémique.

L'intime et la famille sont les thèmes de cette rentrée littéraire.

