Arrivé en France avec sa famille alors âgé seulement d'un an, Jhon Rachid de son vrai nom Mohamed Ketfi, grandit à Lyon dans un logement insalubre d'un quartier populaire. Placé dès l'âge de sept ans en foyer, Jhon Rachid achète sa première caméra à 17 ans avec laquelle il reproduit des sketchs des Inconnus.

Ce n'est finalement que des années plus tard en participant à un téléfilm alors qu'il est vendeur chez France Telecom que le déclic s'opère : Jhon Rachid arrête tout pour se consacrer pleinement à la vidéo. S'en suit 7 années durant lesquelles Jhon Rachid enchaîne les vidéos sur YouTube pour finalement réussir à se faire une place et s'imposer comme une figure de l'humour sur le YouTube français.

Vidéaste, comédien et auteur engagé, Jhon Rachid réalise un premier court-métrage salué par la critique en 2017. Intitulé Jour de Pluie, il rend hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961. Il s'affirme comme fervent d'un "YouTube politique" où l'humour et les convictions dialoguent pour mieux résonner.

Il comptabilise aujourd'hui 1.4 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, pari réussi.

Comme on peut - Tome 3 : Féroce

Après Grandir en foyer et Fugue, paraissait le 19 novembre dernier le troisième tome de sa bande dessinée Comme on peut retraçant son enfance en foyer puis son adolescence en foyer de formation, mais également le voyage en Algérie et la vie après le foyer. Dans cet environnement violent qu'est le foyer de formation et la dureté du travail, Mohamed décide d'être plus malin, et surtout plus féroce que les autres !

" Chaque seconde passée entre ces murs me rendait un peu plus féroce… "

Le débat présidentiel de l’entre deux tours animé par Cyril Hanouna ? Aujourd’hui ça semble presque plausible. Dans la mesure où l’idée vient d’une Secrétaire d’Etat et qu’elle est soutenue par le porte-parole du gouvernement… Gabriel Attal…

Trois mois après la remise du rapport Stora sur la guerre d’Algérie, est-ce que les relations avec la France se sont apaisées ? … Pas du tout. D’autant que la visite de Jean Castex prévue il y a deux semaines a été annulée…

Leur notoriété leur donne un super pouvoir : les Youtubeurs… Ils ont mis la plateforme AirBnb devant ses contradictions en louant sur le site une maison de poupées…

