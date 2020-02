Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le rappeur et acteur Stomy Bugsy pour la pièce ‘Un jour j’irai à Détroit’ co-écrite avec David Desclos et mise en scène par Dominique Coube. Elle rend hommage aux tirailleurs sénégalais emprisonnés et tués lors du massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944.

Né à Paris le 21 mai 1972, Gilles Duarte, alias Stomy Bugsy, se fait connaître dès 1989 avec le Ministère A.M.E.R, un groupe de rap connu pour ses paroles radicales qu'il forme avec Passi et Doc Gyneco. Il sort 'Le calibre qu'il te faut', son premier album solo, en 1996 avant d'apparaître pour la première fois sur grand écran l'année d'après dans ‘Ma 6-T Va Crack-er’ de Jean-François Richet. Au milieu des années 2010 il s'exile aux Etats-Unis le temps d'apprendre le métier de comédien. En 2020, il décide de fouler les planches pour la première fois en France afin d'entretenir la mémoire des "exclus de l'histoire".

Dans 'Un jour j'irai à détroit', il incarne un tirailleur sénégalais emprisonné à la maison d'arrêt de Fresnes en novembre 1944 pour avoir réclamé son indemnité de combat durant la seconde guerre mondiale. La pièce rend un hommage appuyé aux victimes du massacre de Thiaroye du 1er décembre 1944 où plusieurs dizaines de tirailleurs sénégalais furent fusillés par l'armée française.

Une piqûre de rappel historique incarnée par Stomy Bugsy, David Desclos et Cyril Guelle du jeudi au samedi à 20h30 jusqu'à fin mars 2020 au théâtre du Gymnase (Paris 10).

Sommaire

La vidéo d’un abattoir a fait scandale. Mais pas autant que le mensonge du ministère de l’Agriculture révélé par un échange de mails ! il montre la fabrique des éléments de langage pour faire passer cet abattoir pour un centre de Thalasso…

La prestigieuse université de Yale fait la révolution : l’histoire de l’art ne se racontera plus à partir de l’Europe ! En avant la transversalité ! ça a l’air de rien ? Nous en France c’est bon, on a déjà fait le job …

Alors que l’air du temps est chargé d’hommages dès qu’une personnalité disparaît… Lionel D. Le pionnier du rap en France vient de nous quitter dans la plus grande discrétion et au moment où le genre affiche une réussite insolente…

Retrouvez toute l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

La chronique de Roukiata Ouedraogo : Feu Théodule, le papa de tonton Théophratse ancien tirailleur sénégalais

Le Moment Meurice : Les radicalisés de la CFDT

La chronique de Clara Dupond-Monot : La belle Hélène, Pascale Roze