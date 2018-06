Charline & Alex reçoivent Hugo Becker, comédien, qui joue dans la série Au Service de La France.

En 1960, à Paris, un jeune stagiaire atterrit au sein des services secrets français... Il découvre la trépidante vie de bureau des autoproclamés meilleurs agents secrets du monde aux prises avec les crises géopolitiques du moment. Une comédie d'espionnage croustillante, en douze épisodes, créée par Jean-François Halin, le scénariste des films "OSS 117".

La saison 1 est disponible, dès aujourd'hui en DVD en magasin et est dispo en DVD/VOD sur arteboutique.com

La saison 2 débutera le 5 juillet sur ARTE.

Au sommaire de cette émission :

- Limitation de vitesse à 80 km/h

- La guerre économique des Etats-Unis

- Les bouchers-charcutiers demandent une protection contre la ‘violence vegane’

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Guillaume Meurice

La chronique de Pablo Mira

La chronique d'Isabelle Sorrente : Lost in Transitio

