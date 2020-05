"Par Jupidémie !", c'est l'émission qui lance un plan de 8 milliards de blagues pour relancer le secteur de la rigolade… afin que de devenir le premier producteur d’actualité propre... Voici la devise du jour : "De toutes les barrières, c'est le masque qu'elle préfère. Active et défensive, sans négliger la loi...".

Au sommaire de ce mercredi 48ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique d'Aymeric Lompret :

Les classiques de Juju : "Le Grand Meaulnes", d’Alain Fournier (3/4)

La chronique de Djubaka :

Le Moment Meurice : les déconfinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est :

La chronique de Thomas Bidegain :

La chronique de Thomas Croisière : Signé Furax, de Marc Simenon

La programmation musicale

Crois au printemps, M

Hey rose, Son Little

Sunshine Superman, Donovan

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Calcul mental avec Alex Vizorek

Les maires élus au premier tour sont entrés en fonction le week-end dernier. Pour le second tour, la campagne redémarre. Quels sont les ministres ou anciens ministres qui vont allègrement franchir les 100 km tous les week-ends pour assurer leur mandat ou faire campagne ? Pour chaque proposition, il faut d’abord trouver de qui il s’agit et ensuite, dire si les 100 km sont franchis...

A. Matignon - Le Havre

B. Bercy - Tourcoing

C. Rue de Varenne - Coulommiers pas facile dans la mesure ou c’est un ministre qu’on a peu vu donc qu’on connait mal !

D. Le cabinet de son psy - Paris

Mathématiques avec Charline Vanhoenacker

Sachant que les bars vont rouvrir en zone verte le 2 juin. Sachant qu’il faut en moyenne 12 minutes 32 pour finir son verre quand on est avec des amis et qu’il faut 3 verres pour ne plus pouvoir conduire. Quel jour et à quelle heure les Français vont se prendre une amende pour état d’ivresse ?

A. Le 2 juin à 0h37 minutes et 36 secondes

B. En chantant "Il est des nôtres il a pris son amende comme les autres"

C. Le 2 juin à 00h08 minutes car vous n’avez pas d’amis et vous buvez pour oublier

D. L’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, n’oubliez pas 5 fruits et légumes par jour et n’oubliez pas de vous laver les mains après.

Education civique avec Guillaume Meurice

Depuis le retour de "ParJupidémie !" combien d’exercices vous seront vraiment utiles pour obtenir un diplôme ?

A. Hahaha, mais vous nous prenez vraiment au sérieux ?

B. Heureusement qu’ils donnent le bac cette année

C. Ces exercices sont très formateurs et brillamment rédigés, vivement la parution du Cahier de vacances de Manu n°2 qui sort chez Flammarion le 3 juin

D. Au moins avec les chroniques d’Aymeric Lompret on apprend à cuisiner

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Agnès Buzyn repart en campagne pour le second tour des municipales à Paris… Que nous habitions Nantes, Lyon ou Angoulême… tous, venons en aide à Madame Agnès, et dessine sa nouvelle affiche de campagne ! Trouve son nouveau slogan ! Toi aussi apprends le marketing politique pour accéder à ton rêve et devenir communicant politique.

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie

Retrouvez leur dessin sur la page Facebook de l'émission !