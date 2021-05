Charline Vanhoancker et Juliette Arnaud reçoivent l'écrivain, philologue et spécialiste de l'époque médiévale Michel Zink pour la sortie de son dernier livre "On lit mieux dans une langue qu’on sait mal".

Par Jupiter au Moyen-âge © Radio France

Biographie

Michel Zink est écrivain, philologue et spécialiste de la littérature française de l’époque médiévale. Il est l’auteur d’une vingtaine d’essais, de deux romans, deux romans policiers et une dizaine d’ouvrages collaboratifs.

Il est également Secrétaire perpétuel de l’académie des inscriptions et belles-lettres et Membre de l’académie française.

La plupart de ses livres portent sur la littérature du Moyen Âge, particulièrement la littérature religieuse et la poésie lyrique, ou plus précisément la pensée religieuse dans la littérature et ses conséquences sur l'esthétique et la pensée pensée littéraire.

Actualité

On lit mieux dans une langue qu’on sait mal

Celui qui lit dans une langue étrangère se fait une force de sa faiblesse. Il lit avec plus d’attention que dans sa langue maternelle. L’incompétence est pour lui un stimulant autant qu’un handicap. On lit mieux dans une langue qu’on sait mal.

Dans cet ouvrage paru le 14 janvier dernier, Michel Zink se souvient des auteurs étrangers qu’il a lus en version originale, que leur langue originelle soit l’anglais, l’italien ou l’allemand. Il met en lumière la valeur ajoutée de lire dans une langue qu’on ne maîtrise pas parfaitement, car cela l’aiderait à outrepasser la paresse, et ainsi approfondir l’effort de lecture. Car selon lui, même « La meilleure traduction possible mutile ou déforme ».

Au sommaire de cette émission

Emmanuel Macron compare la période que nous vivons à la fin du Moyen-Âge : l’époque des grandes peurs et des tensions entre un Etat central et des féodalités…

La France de 2021 étant comparable à la fin du Moyen-Âge, Emmanuel Macron annonce qu’il guidera le pays vers le début de la Renaissance…

L’expression Cancel Culture apparait en France dans les années 2010 et c’est une apparition qui suscite des réactions pour le moins rigides.

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !