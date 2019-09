Laurent Sciamma, féministe

Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Laurent Sciamma, comédien et humoriste qui se définit lui-même comme "homme féministe". Il est actuellement à l'affiche de son one-man-show "Bonhomme" au Café de la Gare les lundis à 21h, spectacle questionnant les stéréotypes de la masculinité et de la virilité.

Oui, c'est le frère de. mais pas seulement ! Laurent Sciamma a d'ailleurs été influencé par ses deux sœurs et a bénéficié de leur bienveillance pendant son enfance.

Après un baccalauréat littéraire et une fac d'histoire, il poursuit en parallèle le théâtre et confie avoir toujours eu un goût avéré pour le gag.

Il travaille ensuite dans la communication et le graphisme avant de se remettre en question et de se tourner définitivement vers l'écriture et l'humour.

Armé d'un intérêt pointu pour l'actualité et la politique, et vivement interpellé par les questions de genre (une "dynamique familiale" dit-il), il rode un premier spectacle Une heure debout qu'il joue notamment en 2017 sur le questionnement des stéréotypes, le féminisme, la justice sociale.

En bref, l'humour, selon lui, est politique et source de dialogues.

Sommaire

A chacun son image de Chirac : le Guignol, l’âge d’or de la droite, une Corona à la main, sa tronche imprimée sur un t-shirt… Malgré toutes ses magouilles on lui doit pas mal de rigolade.

La justice a jugé « Balance ton porc » : c’est de la diffamation. La balanceuse à l’origine du hashtag a été condamnée mercredi à 15.000 euros de dommages et intérêts…

Barbie fait la révolution… Son fabriquant, Mattel, lance une série de poupées non genrées. Des Barbies ni fille ni garçon, ou les deux si vous préférez…

Retrouvez l'équipe de "par Jupiter !" avec :

La chronique musicale de Mélanie Bauer : Djid Acid Arab

La chronique d'Isabelle Sorente : Mais qui est vraiment la petite sirène ?

La chronique de Christine Gonzalez : L’interview posthume de Jacques Chirac

La chanson de Frédéric Fromet : Gimme ! Gimme ! Gimme ! (Un vieux schnock, un réac)