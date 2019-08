Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Emmanuelle Bayamack-Tam, lauréate du prix France Inter 2019 pour son dernier roman Arcadie, paru aux éditions P.O.L en 2018. Professeure agrégée de français et engagée, ses romans questionnent les normes, la sexualité, le corps, l'indépendance, la famille, les origines.

Emmanuelle Bayamack-Tam © Radio France / Anne Audigier

Adolescente, Emmanuelle Bayamack-Tam lisait Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Honoré de Balzac, Jean Giono, Marcel Pagnol, André Maurois, Franz Kafka... et à présent, elle truffe ses romans d'alexandrins et de références mythologiques tout en faisant référence à Jean Anouilh, Stéphane Mallarmé, Michel de Montaigne, André Gide, Charles Baudelaire, René Belletto, Mathieu Lindon... Dans Arcadie, elle propose un récit d'apprentissage dans lequel Farah, une adolescente intersexuée, vit dans une communauté libertaire située en "zone blanche" dirigée par le gourou Arcady. Suivant sa méthode et son style, elle met de nouveau en scène la jeune fille déjà lue dans la Princesse de. (2010) en mêlant habillement crudité et poésie.

Sommaire

Quatre-vingt deux pour cent des Français sont pour l'interdiction du téléphone portable à l'école. Pour la plupart c'est une bonne nouvelle...

Greta Thunberg a envoyé un sms à ses parents pour dire qu’elle est bien arrivée à New York aujourd’hui. Elle peut utiliser son smartphone puisqu’elle n’est plus scolarisée. Et ça, ça a énervé quelques responsables politiques, essentiellement de droite, qui ne peuvent pas la saquer…

Une pensée pour les petits libraires indépendants qui doivent pousser les murs pour encastrer la montagne de livres de la rentée… la profusion de parutions les contraint à faire des choix drastiques…

