Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent aujourd'hui l'animateur de radio et de télévision Sébastien Folin, pour la sortie de son podcast "Les Combattants Pacifiques", sur les plateformes à la fin du mois.

Ancien présentateur météo sur TF1 et du jeu de France 3 Harry, l'animateur Sébastien Folin a su conquérir le cœur des français depuis près de vingt ans. Pourtant, c'est à la radio que l'animateur a débuté sa carrière, dès l'âge de quinze ans.

Il a travaillé sur Radio Arc-en-Ciel en 1985 à la Réunion puis sur RFM, Fun Radio ou encore Radio Oxigène, pour devenir Directeur de l'antenne de NRJ Réunion entre 1996 et 1998. L'animateur revient à l'antenne sur RTL en 2004 puis RTL2 entre 2006 et 2008.

Mais c'est à la télévision que la popularité de Sébastien Folin explose et en particulier sur TF1 lorsqu'il arrive en 2001 pour présenter la météo. Entre temps, l'animateur se fait connaître par l'émission humoristique Vidéo Gag. En 2009, il quitte TF1 pour France 2 où il présente l’émission ADN : Accélérateur de neurones. Il assurera ensuite l’animation du jeu Harry sur France 3.

Un homme engagé

Sébastien Folin met sa notoriété au profit de ses convictions. Depuis 2014, il est le Président du Fonds Solidarité Sida Afrique et depuis 2018, il est aussi administrateur au conseil d’administration du dispositif l’Envol le campus de la Banque postale, le but étant de promouvoir l’égalité des chances auprès de jeunes issus de milieu défavorisés. Il sera également le Président d'Honneur du Festival "Atmosphères", un festival de cinéma et de développement durable qui aura lieu du 6 au 11 novembre à Courbevoie.

La marée noire à l'île Maurice : quelles répercussions sur l'environnement local ? Déjà une vingtaine de dauphins retrouvés morts sur les côtes... Mais attention, ça n'a aucun rapport avec l'échouage du vraquier MV Wakashio selon les autorités. Ouf, on est sauvés.

Pacte de "visibilité" et représentation de l'Outre-Mer dans les médias. Sébastien Folin revient sur la disparition de France Ô, la chaîne publique des Outre-mer.

Boycott à la NBA et #BlackLivesMatter : Les joueurs lèvent le boycott, décidé à l'origine pour protester contre les tirs de police contre l'Afro-Américain Jacob Blake. Les playoff devraient reprendre. Voilà qui devrait faire plaisir à Trump qui avait accusé jeudi la NBA d'être devenue une "organisation politique".

La chronique Djubaka : Bebel Gilberto

La chronique d'Hippolyte Girardot : "Dis-moi quel masque tu mets, je te dirai quel visage tu as" - Julio Cortázar

La chronique de Christine Gonzalez : Le deuxième enterrement de Claude Nougaro

La chronique de Frédéric Fromet : Un oiseau

