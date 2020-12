Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud ont reçu Denis Brogniart, journaliste sportif et animateur de télévision français, ainsi que la la réalisatrice et scénariste Anne Fontaine, pour la sortie du film "Police".

Denis Brogniart

Denis Brogniart est né le 11 juin 1967 à Dijon. Sa mère était professeure de mathématiques et son père cadre de banque. Il a deux frères, François et Gilles, avec lesquels il est très proche. Chez les Brogniart, le dimanche matin, c'était randonnée et l'été, camping avec les parents dans la caravane et les enfants dans des tentes.

Denis Brogniart se rêve très tôt journaliste sportif. Après son Bac S en poche et un an et demi de médecine plus tard, il fait des études pour devenir professeur d’EPS et obtient sa licence à l’université de Caen Basse-Normandie. En parallèle, il travaille comme maître-nageur et animateur au Club Med en Espagne et moniteur SB à Port-des-Barques. Enfin, il entre à l’Institut pratique de journalisme (IPJ) à Paris. Il décroche alors son tout premier stage chez TF1, au service des sports dirigé par Roger Zabel.

Depuis 2002, Denis Brogniart est animateur de Koh-Lanta sur TF1. Il était déjà présent sur la première saison en 2001, mais seulement en tant que voix off. C’est vraiment avec cette émission que Denis Brogniart devient l’un des animateurs phares de la chaîne.

Il a également présenté le jeu Fear Factor, en seconde partie de soirée, entre mars 2003 et avril 2004, sur TF1 ou encore Formule 1 de 2004 à 2012 dans F1 à la Une . Entre février 2005 et mi-2006, il a animé Europe Sport sur Europe 1. En 2007, il a aussi présenté la Coupe du monde de rugby à XV : Le Mag. En juin 2008, il a assuré, pendant l'Euro 2008, la présentation de Euro 2008 : Le mag, ainsi que celle d'un numéro de Téléfoot en remplacement de Christian Jeanpierre. Depuis 2016, il anime une nouvelle émission : Ninja Warrior : Le Parcours des héros, aux côtés de Christophe Beaugrand et Sandrine Quétier.

Koh-Lanta : l'île des héros s'est achevée le 5 juin 2020 sur TF1, avec la victoire de Naoil. Après "la guerre des chefs", "l'île des héros", cette édition 2020 de Koh-Lanta s'intitule "les 4 Terres" et a commencé à être diffusée le vendredi 28 août.

Denis Brogniart participe à la vie de la production. Il est journaliste-présentateur. Etant hyperactif, passionné de sports et d’aventures, il teste toutes les épreuves de l'émission. Il adore les défis : il a déjà gravi le Mont Blanc avec sa femme Hortense et projette de faire la traversée de l’Atlantique avec Thomas Coville.

Anne Fontaine

Anne Fontaine, de son vrai nom Fontaine Sibertin-Blanc est née le 15 juillet 1959 au Luxembourg. Danseuse de formation, elle se tourne vers le cinéma dans les années 80 et commence en tant qu’actrice dans les films Si ma gueule vous plait (1981) et P.R.O.F.S (1985). En 1986, elle travaille avec Fabrice Luchini sur la pièce Voyage au bout de la nuit. Elle poursuit sa carrière avec son premier scénario de long-métrage, Les histoires d’amour finissent mal… en général en 1992 et remporte le Prix Jean Vigo.

Anne Fontaine est devenue cinéaste presque « par accident », puisqu'elle a joué dans des films et fait de la musique avant de réaliser dix-huit films.

Elle vient aujourd'hui parler de son dernier film, Police, sorti le 2 septembre. Ce film relate la mission inhabituelle de trois policiers parisiens, Virginie, Erik et Aristide : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie se rend compte que le prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Ces trois flics se retrouvent alors face à un cas de conscience : doivent-ils libérer un immigré clandestin avant son expulsion qui le conduira à la mort ?

Ce qui m’a paru passionnant c’est de parler de leurs fractures personnelles, de leur intimité et que le spectateur parte en voiture avec eux (...). C'est un voyage initiatique.

Au sommaire de cette émission

"Octobre Rose", c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein... Effectivement, ce mois a pour but d’attirer l'attention de l’opinion sur l'importance de se faire dépister afin d’optimiser la guérison des cancers du sein. Un collecte de fonds est organisée dans ce but.

Qu'on soit pour ou contre, les stages de survivalisme ont déjà leurs adeptes... Malheureusement, un drame a fait la une des médias en août dernier : des participants d'un stage de survie près de Lorient ont été victimes d'une intoxication suite à la consommation d'une plante sauvage toxique et l'un d'entre eux en est décédé. Or, aucun cadre réglementaire ne régit ce secteur en plein essor et ce, malgré la demande de professionnels de créer un diplôme particulier.

Le bateau de sauvetage des réfugiés affrété par Banksy a enfin trouvé un port d’accueil. Après le refus de plusieurs villes méditerranéennes, le Louise Michel a pu accoster à Marseille.

Intégration de prix non-genrés à la Berlinale : Le Festival international du film de Berlin a décidé de supprimer les distinctions "meilleur acteur" et "meilleure actrice". Les prix d'interprétation seront désormais définis de manière non-genrée.

La chronique de Waly Dia : Séparatisme, précarité et Koh-Lanta

Séparatisme, précarité et Koh-Lanta Le moment Meurice : Maires écolos : le péril vert

Maires écolos : le péril vert La séance de Thomas Croisière : "Police" d'Anne Fontaine

"Police" d'Anne Fontaine La chanson de Frédéric Fromet : "Pas d’amish comme toi"

